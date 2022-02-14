«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 10:13
В Алматы в воскресенье, 13 февраля, на площади Республики прошла траурная акция в память погибших во время Кровавого января и митинг против пыток. В районе проведения акции заблокирован интернет. Читать новость
Среди митингующих много матерей, отцов и других родственников задержанных во время январских событий. Они заявляют о нечеловеческом обращении в стенах СИЗО, давлении и пытках с целью признать вину. Матери требуют освободить задержанных несовершеннолетних, наказать полицейских, ответственных за пытки, в том числе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.
У меня, по сути, всего два вопроса есть по этой январской движухе. Первый - где товарищ Назарбаев и что с ним? Просто из любопытства. Моя версия, у него что-то вроде комы или инсульта. Иначе бы он себя хоть как-то проявил бы. Он и раньше то был для меня пустым местом как политик, после всех его памятников, улиц и пароходов, но только здоровье еще как-то может его оправдать в этой ситуации. Второй - а где все эти решительные деятели из союза офицеров этой страны, которые не так давно грозно говорили всем, что если Россия посмеет что-то там, то места им в степи всем хватит. Россия посмела, прилетела и улетела, а этих грозных бойцов в январе и после как-то замечено не было.
А так, все тот же 1986 год. Только, как говорят марксисты,на более высоком этапе развития. Погибших, конечно, жалко. Но, думаю, что это еще не конец. Азия..
Во время колонизации царским самодержавием всей территории средней Азии , оказалось последние практически были не по зубам колонизаторам, долго шла борьба растянувшееся на долгие сто лет и только коварство и хитрость омского губернатора Гончарова, который подкупил жадных до денег киргизов, чтобы те поймали и сдали последнего казахского хана Кенесары. Посредничал во всей этой грязной афере поручик его сиятельства шокан Валиханов. Позже об этом станет известно всему Сары-арка и народ будет проклинать предателя, который позже уедет жить в Петербург. Однако, сейчас выясняется сюжет книги Сабита муканова - промелькнувший метеор, просто высосан из пальца.
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