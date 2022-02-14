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≡ Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные жители в Карабалыкском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43550
Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные жители в Карабалыкском районе
Отправлено: 14.02.22 - 14:20
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Спасательная операция в селе Михайловка прошла 5 февраля. Участковый Талгат КАЙМУСИН вместе с местными жителями вытащили из воды Алексей Цыганова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8944
Re: Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные...
Отправлено: 14.02.22 - 14:20
#1
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Прикольно..
Набирал с шести лет в колодцах прям в земле, еще и с этими, где палкой набирают, ни разу такого не слышал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8944
Re: Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные...
Отправлено: 14.02.22 - 14:21
#2
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Да и как такой огромный парень, поместился в такую маленькую дырочку от колодца..
За спасение квартиру надо дать спасателям...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2506
Re: Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные...
Отправлено: 14.02.22 - 14:45
#3
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Цитата:
111:
в такую маленькую дырочку от колодца..


Теперь колодец нужно дезинфицировать: я думаю, от испуга этот парень и описался и обкакался.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8212
Re: Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные...
Отправлено: 14.02.22 - 15:04
#4
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вчкушка, давай, твой выход... ты то всё знаешь!
интересно чем дело кончилось с дачным колодцем и камазом? ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5104
Re: Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные...
Отправлено: 14.02.22 - 15:49
#5
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А как он туда попал? Помню в поселке Константиновка заглянул в колодец , а у него конца не видно, очень глубокий, так душа похолодело, быстрей прочь от туда ...
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