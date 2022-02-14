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≡ «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43550
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 10:13
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В Алматы в воскресенье, 13 февраля, на площади Республики прошла траурная акция в память погибших во время Кровавого января и митинг против пыток. В районе проведения акции заблокирован интернет.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14915
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 10:13
#1
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Цитата:
Среди митингующих много матерей, отцов и других родственников задержанных во время январских событий. Они заявляют о нечеловеческом обращении в стенах СИЗО, давлении и пытках с целью признать вину. Матери требуют освободить задержанных несовершеннолетних, наказать полицейских, ответственных за пытки, в том числе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Источник:

Даже скучно как-то - все Рафики неуиноуные по тюрьмам сидят, вся власть плохая, а нужна хорошая, убрать всех плохих и поставить всех хороших.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15716
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 10:31
#2
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Кровавый январь.
кто придумал такое идиотское название?
и похоже , кроме "кет" ,
у казахов других лозунгов нет.
уровень ,так сказать..

[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:13]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1561
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 10:38
#3
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Неправильная какая то маевка, кет есть, а бостандык нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8944
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 10:57
#4
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Назарбаев своим молчанием натворил делов, пока с них хотели посоветоваться насчет митингов, время потеряли..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
293
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 13:12
#5
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У меня, по сути, всего два вопроса есть по этой январской движухе.
Первый - где товарищ Назарбаев и что с ним? Просто из любопытства.
Моя версия, у него что-то вроде комы или инсульта. Иначе бы он себя хоть как-то проявил бы. Он и раньше то был для меня пустым местом как политик, после всех его памятников, улиц и пароходов, но только здоровье еще как-то может его оправдать в этой ситуации.
Второй - а где все эти решительные деятели из союза офицеров этой страны, которые не так давно грозно говорили всем, что если Россия посмеет что-то там, то места им в степи всем хватит. Россия посмела, прилетела и улетела, а этих грозных бойцов в январе и после как-то замечено не было.

А так, все тот же 1986 год. Только, как говорят марксисты,на более высоком этапе развития. Погибших, конечно, жалко. Но, думаю, что это еще не конец. Азия..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24267
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 13:16
#6
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Цитата:
dvb:
Первый - где товарищ Назарбаев и что с ним?

У меня, этот же - вопрос... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8944
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 13:54
#7
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Цитата:
dvb:
Второй - а где все эти решительные деятели из союза офицеров этой страны, которые не так давно грозно говорили всем, что если Россия

К кому?
Вопрос то адресован на форуме к кому?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24267
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 14:35
#8
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Цитата:
dvb:
а где все эти решительные деятели из союза офицеров этой страны,

Что то, я не помню такого, Союза Офицеров Казахстана... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24267
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 14:51
#9
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Всётаки, Барбара, была - права.
Когда нашла в Ютубе, о митингах,
в Казахстане, 13 января.
Я ей не - поверил.
Вот так, получаю информацию -
официально... :lol: :-o
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
293
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 15:31
#10
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Цитата:
111:
К кому? Вопрос то адресован на форуме к кому?


Расслабься, это точно не к тебе :-)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
293
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 15:32
#11
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Цитата:
drakon:
Что то, я не помню такого, Союза Офицеров Казахстана...

Были, были. Кто-то здесь даже ссылку выкладывал на их речи
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
293
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 15:45
#12
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Цитата:
dvb:
drakon: Что то, я не помню такого, Союза Офицеров Казахстана... Были, были. Кто-то здесь даже ссылку выкладывал на их речи


Вот, нашел
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24267
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 16:19
#13
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Цитата:
dvb:
Были, были. Кто-то здесь

Да, двое - героев "Союза"... :lol: :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5104
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 17:01
#14
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Во время колонизации царским самодержавием всей территории средней Азии , оказалось последние практически были не по зубам колонизаторам, долго шла борьба растянувшееся на долгие сто лет и только коварство и хитрость омского губернатора Гончарова, который подкупил жадных до денег киргизов, чтобы те поймали и сдали последнего казахского хана Кенесары. Посредничал во всей этой грязной афере поручик его сиятельства шокан Валиханов. Позже об этом станет известно всему Сары-арка и народ будет проклинать предателя, который позже уедет жить в Петербург. Однако, сейчас выясняется сюжет книги Сабита муканова - промелькнувший метеор, просто высосан из пальца.
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