Re: Упавшего в колодец мужчину спасли участковый и местные...

Отправлено: - 15:49

А как он туда попал? Помню в поселке Константиновка заглянул в колодец , а у него конца не видно, очень глубокий, так душа похолодело, быстрей прочь от туда ...