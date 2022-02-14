Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...

Отправлено: - 13:12

У меня, по сути, всего два вопроса есть по этой январской движухе.

Первый - где товарищ Назарбаев и что с ним? Просто из любопытства.

Моя версия, у него что-то вроде комы или инсульта. Иначе бы он себя хоть как-то проявил бы. Он и раньше то был для меня пустым местом как политик, после всех его памятников, улиц и пароходов, но только здоровье еще как-то может его оправдать в этой ситуации.

Второй - а где все эти решительные деятели из союза офицеров этой страны, которые не так давно грозно говорили всем, что если Россия посмеет что-то там, то места им в степи всем хватит. Россия посмела, прилетела и улетела, а этих грозных бойцов в январе и после как-то замечено не было.



А так, все тот же 1986 год. Только, как говорят марксисты,на более высоком этапе развития. Погибших, конечно, жалко. Но, думаю, что это еще не конец. Азия..