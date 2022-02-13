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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 18:22
Цитата:
победил китаец с венгерским паспортом.
а Абзал Ажгалиев -знаменосец кстати на открытии.
[Исправлено: alex_60, 13.02.2022 - 18:27]
yudjin:
У нашего Абзала Ажгалиева - обидное 4 место
У нашего Абзала Ажгалиева - обидное 4 место
победил китаец с венгерским паспортом.
а Абзал Ажгалиев -знаменосец кстати на открытии.
[Исправлено: alex_60, 13.02.2022 - 18:27]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 22:19
Цитата:
прозевал сегодня мужскую эстафету, за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
yudjin:
отрыв от астматиков 50 секунд
отрыв от астматиков 50 секунд
прозевал сегодня мужскую эстафету, за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:11
Цитата:
lavprof:
за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
я и сегодня с ним болел... как более 20 000 его подписчиков в инстаграм делают... включают картинку на тв, а голос в его трансляции в инсте. правда на 20 секунд его комментирование отстает от видео по телевизору.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:15
Соревнования 14 февраля :
07:05 — керлинг, Канада — Россия, женщины;
07:15 — фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец;
09:00 — бобслей, монобоб, женщины, 4-й заезд;
12:05 — керлинг, Россия — Швеция, мужчины;
18:00 — фристайл, лыжная акробатика, финал 2, женщины;
18:05 — керлинг, Дания — Россия, женщины;
18:06 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины, финальный раунд.
Лыжники, биатлонисты сегодня отдыхают... Надежды на медаль в фигурном катании.
И ближе к полудню должны озвучить решение по Валиевой.
[Исправлено: yudjin, 14.02.2022 - 09:16]
07:05 — керлинг, Канада — Россия, женщины;
07:15 — фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец;
09:00 — бобслей, монобоб, женщины, 4-й заезд;
12:05 — керлинг, Россия — Швеция, мужчины;
18:00 — фристайл, лыжная акробатика, финал 2, женщины;
18:05 — керлинг, Дания — Россия, женщины;
18:06 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины, финальный раунд.
Лыжники, биатлонисты сегодня отдыхают... Надежды на медаль в фигурном катании.
И ближе к полудню должны озвучить решение по Валиевой.
[Исправлено: yudjin, 14.02.2022 - 09:16]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:24
Цитата:
да, я тоже его стримы в инстаграме включаю, бывает что и без картинки по ТВ)
Цитата:
yudjin:
в инстаграм делают
в инстаграм делают
да, я тоже его стримы в инстаграме включаю, бывает что и без картинки по ТВ)
Цитата:
керлингвот что сегодня погляжу)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:45
Всё-таки СЕРЕБРО у фигуристов Синициной и Кацалапова.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1561
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:51
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:58
Цитата:
Зато форма дюже красивая с узорами и надписью на КУУУУУ
Змея Подколодная:
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
Зато форма дюже красивая с узорами и надписью на КУУУУУ
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 11:54
Спортивный арбитражный суд допустил
15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву
к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой,
чей допинг-тест дал положительный результат,
отклонены.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:57]
15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву
к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой,
чей допинг-тест дал положительный результат,
отклонены.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:57]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 12:10
///Украинский судья, обслуживавший соревнования в произвольном танце на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, поставил российскому дуэту Виктория Синицина — Никита Кацалапов самые большие оценки среди всех своих коллег.//
ой бай.. что теперь с ним сделают...
//Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое//
ну тут понятно.
французы заняли первое место, американцы третье.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 12:13]
ой бай.. что теперь с ним сделают...
//Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое//
ну тут понятно.
французы заняли первое место, американцы третье.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 12:13]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2368
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 12:33
Цитата:
думаю, что к глубокому разочарованию ваты, ничего с ним не сделают :)
alex_60:
ой бай.. что теперь с ним сделают..
ой бай.. что теперь с ним сделают..
думаю, что к глубокому разочарованию ваты, ничего с ним не сделают :)
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