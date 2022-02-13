Отправлено: - 09:11

lavprof:

за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))

Цитата:я и сегодня с ним болел... как более 20 000 его подписчиков в инстаграм делают... включают картинку на тв, а голос в его трансляции в инсте. правда на 20 секунд его комментирование отстает от видео по телевизору.