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≡ Главный инженер ГКП «Костанай-Су» арестован на 10 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43547
Главный инженер ГКП «Костанай-Су» арестован на 10 суток
Отправлено: 14.02.22 - 12:02
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Главного инженера ГКП «Костанай-Су» Виталия ПАНАЕТОВА арестовали на 10 суток. Эту информацию «НГ» подтвердили в пресс-службе областного суда, но сообщили, что не знают, по какой именно статье.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8211
Re: Главный инженер ГКП «Костанай-Су» арестован на 10 суток
Отправлено: 14.02.22 - 12:02
#1
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видимо за шефов будет отдуваться
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
664
Re: Главный инженер ГКП «Костанай-Су» арестован на 10 суток
Отправлено: 14.02.22 - 12:17
#2
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Странно,за что? Вообще Панаётов был ведь руководителем Костанай СУ..стал опять гл.инженером
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