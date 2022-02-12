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≡ Культур-Мультур и СМИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43547
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:08
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Есть в нашем граде все, что ни пожелаешь, но все сделано для кого-то со стороны, все, чтобы кинуть понты перед приезжими - глядите-ка скульптура Кос и Тана, легенда гласит, что акимат не выделил юрту и дети погибли от холода. В честь их назвали это проклятое место.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
40
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:08
#1
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Начало у статьи хорошее
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:14
#2
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Хм..
Зачем?
Зачем столько ненужных и одинаковых новостей про областной центр?
Твой Шанс это бизнес, что надо, то дал, заработал так сказать..
Просто время другое пришло немного.
Может он дал основу, для занятия другим бизнесом и терерь он не главное у хозяина..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:28
#3
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Кстати забыл про ТШ, там же и кафельщиков можно найти и строителей, в самый раз.
А то ищешь по ОЛХ только, но иногда не то..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
41
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 20:28
#4
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Меня интересует только город и край в котором живу с семьёй. Остальные проблемы - условного вьетнамского народа - это проблемы вьетнамского народа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 20:40
#5
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Цитата:
Ильяс:
Меня интересует только город и край

Меня в 85-91м тоже интересовало только это..
В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8715
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 20:52
#6
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Цитата:
111:
В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..

В Казахстане, Марик очутился. :lol: Да официально в 91-ом, но фактически до 1997-го ещё шло всё по накатанной. Кроме нововведённой валюты. Я так с Российским паспортом, что в России во время учёбы получил, жил и работал. Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее покидал страну, ещё обошлись без замены.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 22:39
#7
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Цитата:
elektron:
Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее

В это время я мечтал в мечтах, заработать 100 тысяч долларов и уехать в Германию.
Купить там дом..
Интересно, смог бы в 97м купить за такую сумму?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1463
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 13.02.22 - 02:48
#8
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Ну наконец-то хоть что-то удобочитаемое! И НГ покритиковал, и напечатали в ней же!
ПыСы. А по факту - всё верно! Действительно, талантов в Кустанае полно, вот только вспоминают о них только по большим праздникам. Поэтому они и бегут из родного города. Потому что в остальные дни никому не нужны.
ПыПыСы. Раньше в НГ поднимали острые вопросы, не боялись никого и ничего. А сейчас только на форуме могут воевать с теми, кто с ними не согласен.Наверное, что-то случилось, о чём знать нам не обязательно...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8476
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 14.02.22 - 00:42
#9
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Цитата:
111:
Кстати забыл про ТШ, там же и кафельщиков можно найти и строителей, в самый раз. А то ищешь по ОЛХ только, но иногда не то..

Хорошие спецы,объявы не дают,у них всё расписано на несколько месяцев ,я бы не рискнул нанять кафельщика на ОЛХ или ТШ,только по личным рекомендациям.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
149
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 14.02.22 - 09:45
#10
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Цитата:
ОТРК или Казахстан-Костанай Источник:

Ильяс, нету такого телевидения. Раз рассуждаешь серьёзно, узнай официальное название телеканала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 14.02.22 - 11:07
#11
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Цитата:
Добринцофф:
только по личным рекомендациям.

Вообще то да, об этом как то не подумал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 14.02.22 - 11:08
#12
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Раньше в НГ поднимали острые вопросы, не боялись никого и ничего. А сейчас только на форуме могут воевать с теми, кто с ними не согласен

Как бы чтобы не быть голословным, можно показать наипримере..
А то как то на вранье похоже, в очередной раз..
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