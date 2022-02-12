Есть в нашем граде все, что ни пожелаешь, но все сделано для кого-то со стороны, все, чтобы кинуть понты перед приезжими - глядите-ка скульптура Кос и Тана, легенда гласит, что акимат не выделил юрту и дети погибли от холода. В честь их назвали это проклятое место. Читать новость
Хм.. Зачем? Зачем столько ненужных и одинаковых новостей про областной центр? Твой Шанс это бизнес, что надо, то дал, заработал так сказать.. Просто время другое пришло немного. Может он дал основу, для занятия другим бизнесом и терерь он не главное у хозяина..
111: В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..
В Казахстане, Марик очутился. Да официально в 91-ом, но фактически до 1997-го ещё шло всё по накатанной. Кроме нововведённой валюты. Я так с Российским паспортом, что в России во время учёбы получил, жил и работал. Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее покидал страну, ещё обошлись без замены.
Ну наконец-то хоть что-то удобочитаемое! И НГ покритиковал, и напечатали в ней же! ПыСы. А по факту - всё верно! Действительно, талантов в Кустанае полно, вот только вспоминают о них только по большим праздникам. Поэтому они и бегут из родного города. Потому что в остальные дни никому не нужны. ПыПыСы. Раньше в НГ поднимали острые вопросы, не боялись никого и ничего. А сейчас только на форуме могут воевать с теми, кто с ними не согласен.Наверное, что-то случилось, о чём знать нам не обязательно...
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