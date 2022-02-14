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≡ «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43547
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 10:13
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В Алматы в воскресенье, 13 февраля, на площади Республики прошла траурная акция в память погибших во время Кровавого января и митинг против пыток. В районе проведения акции заблокирован интернет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14915
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 10:13
#1
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Цитата:
Среди митингующих много матерей, отцов и других родственников задержанных во время январских событий. Они заявляют о нечеловеческом обращении в стенах СИЗО, давлении и пытках с целью признать вину. Матери требуют освободить задержанных несовершеннолетних, наказать полицейских, ответственных за пытки, в том числе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Источник:

Даже скучно как-то - все Рафики неуиноуные по тюрьмам сидят, вся власть плохая, а нужна хорошая, убрать всех плохих и поставить всех хороших.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15716
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 10:31
#2
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Кровавый январь.
кто придумал такое идиотское название?
и похоже , кроме "кет" ,
у казахов других лозунгов нет.
уровень ,так сказать..

[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:13]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1561
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 10:38
#3
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Неправильная какая то маевка, кет есть, а бостандык нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8937
Re: «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во...
Отправлено: 14.02.22 - 10:57
#4
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Назарбаев своим молчанием натворил делов, пока с них хотели посоветоваться насчет митингов, время потеряли..
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