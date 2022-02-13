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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15716
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 18:22
#271
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Цитата:
yudjin:
У нашего Абзала Ажгалиева - обидное 4 место


победил китаец с венгерским паспортом.
а Абзал Ажгалиев -знаменосец кстати на открытии.

[Исправлено: alex_60, 13.02.2022 - 18:27]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
303
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 22:19
#272
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Цитата:
yudjin:
отрыв от астматиков 50 секунд

прозевал сегодня мужскую эстафету, за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8211
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:11
#273
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Цитата:
lavprof:
за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))

я и сегодня с ним болел... как более 20 000 его подписчиков в инстаграм делают... включают картинку на тв, а голос в его трансляции в инсте. правда на 20 секунд его комментирование отстает от видео по телевизору.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8211
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:15
#274
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Соревнования 14 февраля :
07:05 — керлинг, Канада — Россия, женщины;
07:15 — фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец;
09:00 — бобслей, монобоб, женщины, 4-й заезд;
12:05 — керлинг, Россия — Швеция, мужчины;
18:00 — фристайл, лыжная акробатика, финал 2, женщины;
18:05 — керлинг, Дания — Россия, женщины;
18:06 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины, финальный раунд.

Лыжники, биатлонисты сегодня отдыхают... Надежды на медаль в фигурном катании.
И ближе к полудню должны озвучить решение по Валиевой.

[Исправлено: yudjin, 14.02.2022 - 09:16]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
303
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:24
#275
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Цитата:
yudjin:
в инстаграм делают

да, я тоже его стримы в инстаграме включаю, бывает что и без картинки по ТВ)

Цитата:
керлинг
вот что сегодня погляжу)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8211
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:45
#276
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Всё-таки СЕРЕБРО у фигуристов Синициной и Кацалапова.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1561
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:51
#277
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Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8211
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:58
#278
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Цитата:
Змея Подколодная:
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.

Зато форма дюже красивая с узорами и надписью на КУУУУУ
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15716
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 11:54
#279
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Спортивный арбитражный суд допустил
15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву
к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой,
чей допинг-тест дал положительный результат,
отклонены.

[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15716
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 12:10
#280
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///Украинский судья, обслуживавший соревнования в произвольном танце на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, поставил российскому дуэту Виктория Синицина — Никита Кацалапов самые большие оценки среди всех своих коллег.//

ой бай.. что теперь с ним сделают...

//Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое//

ну тут понятно.
французы заняли первое место, американцы третье.

[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 12:13]
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Страница 19 из 19«1...171819
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