Отправлено: - 20:52

111:

В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..

Цитата:В Казахстане, Марик очутился.Да официально в 91-ом, но фактически до 1997-го ещё шло всё по накатанной. Кроме нововведённой валюты. Я так с Российским паспортом, что в России во время учёбы получил, жил и работал. Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее покидал страну, ещё обошлись без замены.