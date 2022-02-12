Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Культур-Мультур и СМИ
Культур-Мультур и СМИ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43544
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:08
Есть в нашем граде все, что ни пожелаешь, но все сделано для кого-то со стороны, все, чтобы кинуть понты перед приезжими - глядите-ка скульптура Кос и Тана, легенда гласит, что акимат не выделил юрту и дети погибли от холода. В честь их назвали это проклятое место.
Читать новость
Читать новость
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 40
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:08
Начало у статьи хорошее
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:14
Хм..
Зачем?
Зачем столько ненужных и одинаковых новостей про областной центр?
Твой Шанс это бизнес, что надо, то дал, заработал так сказать..
Просто время другое пришло немного.
Может он дал основу, для занятия другим бизнесом и терерь он не главное у хозяина..
Зачем?
Зачем столько ненужных и одинаковых новостей про областной центр?
Твой Шанс это бизнес, что надо, то дал, заработал так сказать..
Просто время другое пришло немного.
Может он дал основу, для занятия другим бизнесом и терерь он не главное у хозяина..
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 18:28
Кстати забыл про ТШ, там же и кафельщиков можно найти и строителей, в самый раз.
А то ищешь по ОЛХ только, но иногда не то..
А то ищешь по ОЛХ только, но иногда не то..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 41
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 20:28
Меня интересует только город и край в котором живу с семьёй. Остальные проблемы - условного вьетнамского народа - это проблемы вьетнамского народа.
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 20:40
Цитата:
Меня в 85-91м тоже интересовало только это..
В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..
Ильяс:
Меня интересует только город и край
Меня интересует только город и край
Меня в 85-91м тоже интересовало только это..
В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8715
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 20:52
Цитата:
В Казахстане, Марик очутился. Да официально в 91-ом, но фактически до 1997-го ещё шло всё по накатанной. Кроме нововведённой валюты. Я так с Российским паспортом, что в России во время учёбы получил, жил и работал. Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее покидал страну, ещё обошлись без замены.
111:
В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..
В итоге не понял, куда наша страна делась и где я вообще очутился..
В Казахстане, Марик очутился. Да официально в 91-ом, но фактически до 1997-го ещё шло всё по накатанной. Кроме нововведённой валюты. Я так с Российским паспортом, что в России во время учёбы получил, жил и работал. Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее покидал страну, ещё обошлись без замены.
Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 12.02.22 - 22:39
Цитата:
В это время я мечтал в мечтах, заработать 100 тысяч долларов и уехать в Германию.
Купить там дом..
Интересно, смог бы в 97м купить за такую сумму?
elektron:
Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее
Только при выезде, в апреле 1997-го, пришлось срочно менять на Казахстанский. Кто месяцем ранее
В это время я мечтал в мечтах, заработать 100 тысяч долларов и уехать в Германию.
Купить там дом..
Интересно, смог бы в 97м купить за такую сумму?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1463
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 13.02.22 - 02:48
Ну наконец-то хоть что-то удобочитаемое! И НГ покритиковал, и напечатали в ней же!
ПыСы. А по факту - всё верно! Действительно, талантов в Кустанае полно, вот только вспоминают о них только по большим праздникам. Поэтому они и бегут из родного города. Потому что в остальные дни никому не нужны.
ПыПыСы. Раньше в НГ поднимали острые вопросы, не боялись никого и ничего. А сейчас только на форуме могут воевать с теми, кто с ними не согласен.Наверное, что-то случилось, о чём знать нам не обязательно...
ПыСы. А по факту - всё верно! Действительно, талантов в Кустанае полно, вот только вспоминают о них только по большим праздникам. Поэтому они и бегут из родного города. Потому что в остальные дни никому не нужны.
ПыПыСы. Раньше в НГ поднимали острые вопросы, не боялись никого и ничего. А сейчас только на форуме могут воевать с теми, кто с ними не согласен.Наверное, что-то случилось, о чём знать нам не обязательно...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8476
Re: Культур-Мультур и СМИ
Отправлено: 14.02.22 - 00:42
Цитата:
Хорошие спецы,объявы не дают,у них всё расписано на несколько месяцев ,я бы не рискнул нанять кафельщика на ОЛХ или ТШ,только по личным рекомендациям.
111:
Кстати забыл про ТШ, там же и кафельщиков можно найти и строителей, в самый раз. А то ищешь по ОЛХ только, но иногда не то..
Кстати забыл про ТШ, там же и кафельщиков можно найти и строителей, в самый раз. А то ищешь по ОЛХ только, но иногда не то..
Хорошие спецы,объявы не дают,у них всё расписано на несколько месяцев ,я бы не рискнул нанять кафельщика на ОЛХ или ТШ,только по личным рекомендациям.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать