Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?! --- Кипчак без понтов - беспонтовый кипчак. ПыСы. Неужели вы думаете, что он ЭТО купит?! Так, покрасуется здесь, типа "могу себе позволить!" Он может себе позволить 20 бутылок пивчанского, не более.Зато не в кредит!
Вот я переехал сюда, в обкомовский дом, все меня сразу знают. Сразу поставил на место особо таких, кто на меня косо смотрел, сразу обматерил кого надо, зато теперь знают, что я с характером. Что нельзя про моего ребенка говорить за глаза, другим, которых я кстати тоже поставил на место. Не беда, что почти весь подъезд со мной не здоровался почти месяц, униженность раз покажешь, всю жизнь будет за тобой ходить этот ярлык..
И главно наехал я на самого Уважаемого в этом районе. Который живет от меня через этаж, и решил моего дитя повесить и еще дать денег другим, кто это сделает.. Другие еще молчат и улыбаются.. Сразу надо рубить голову, чтоб другим неповадно было. Мне по барабану, что у него схвачен там весь акимат, родственнички везде. Просто нужно иметь дух какой то, чтоб не показать слабость..
А еще этот, когда я послал в зад Китай и Турцию, и сказал что Россия нам помогла, говорит, езжай в свою Россию.. Я ему говорю на крен что? Он говорит почему материшься, я говорю еще не матерился, узнаешь когда начну.. Тоже крутой тут.. Это не какие то мигранты, которые боятся всех.. Как мигранты могут кого то унижать в Самаре городке, ума не приложу. Значит характер такой.. Значит видят, кого можно..
Нуууу, начались старые песни о себе, любимом. Попозже, после энного количества принятого внутрь, появятся рассказы о том, кок внучок бандитам стрелку на берегу Тобола в Наримановке забивал. Как он всех хотел черенком лопаты зарезать и ножом побить. Один против десятерых. Было уже такое...
Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать