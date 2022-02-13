Прогноз на 5 дней
пасмурно-11°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • Ю, 2.79 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15711
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 18:22
#271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
У нашего Абзала Ажгалиева - обидное 4 место


победил китаец с венгерским паспортом.
а Абзал Ажгалиев -знаменосец кстати на открытии.

[Исправлено: alex_60, 13.02.2022 - 18:27]
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
302
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 22:19
#272
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
отрыв от астматиков 50 секунд

прозевал сегодня мужскую эстафету, за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
Профайл
Страница 19 из 19«1...171819
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS