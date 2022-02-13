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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43544
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 10:12
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Еще 20 лет назад некоторые общественные деятели, входившие в ДВК, заявляли, что 1% граждан РК владеет 90% национальных богатств. Цифры поражали воображение, общее мнение склонялось к тому, что разговор идет о Семье и ее доверенных лицах по всему Казахстану, а также за его пределами.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1463
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 10:12
#1
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А где же вы раньше такие смелые были?!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
663
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 11:01
#2
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Цитата:
И вот в январе 2022 года, встречаясь с представителями крупного бизнеса, президент подтвердил мысль о наличии в стране тех самых 162 деятелей, припавших к богатствам государства.

Источник:


Имеете ввиду Алекса́ндра Анто́новича Машке́вича? Так он — казахстанский предприниматель-олигарх, миллиардер, проживающий в Тель-Авиве (Израиль), родом из Киргизии, в 1989 году являлся членом правления кооператива «Малахит» и активистом антиядерного движения «Невада — Семипалатинск». Гражданин Канады, еврейский...Во время визита Назарбаева в Рудный миллиардер Машкевич спел гимн ССГПО...он в свое время Рудный из такой разрухи вытащил!!! Акции комбината продавались на Лондонской бирже по цене килограмма картошки Ну вот он, прочитал это объявление, , подзанял денег у знакомых банкиров.ну остальное вам известно) Как говорится долг платежом красен!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
663
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 11:08
#3
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Цитата:
Уже не ваш земляк: А где же вы раньше такие смелые были?!


А зачем ему можно было против вентилятора писять? Сейчас всё можно и ВСЕМ!
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
37
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 11:46
#4
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Да , поднимая планку пенсионного возраста до 63 лет руководство страны пыталось нам донести , что такая уж плохая экономическая ситуация в стране , что действительно есть необходимость . Но деньги попросту разворованы...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24260
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 13:14
#5
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Цитата:
71422:
Но деньги попросту разворованы...

Что? в тюрьмах, не найдётся 162 места?
Только разговоров - много... ;-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 15:09
#6
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Ну Иволга..
Сейчас вместо нее кто то..
Назарбаевское..
Какой вменяемый аким пойдет против?
Это надо тогда ляпнуть и бежать, поближе к Аблязову..

[Исправлено: 111, 13.02.2022 - 15:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 15:14
#7
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А зеленый тоже принадлежит и принадлежал известным людям..
Вон даже Токаев не может почистить рынки родственничков, а он президент всея Казахстан, а что может аким простого периферийного города?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1463
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 15:31
#8
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Цитата:
71422:

Интересно, а теперь, в связи с "трагическим январём", ну или "атакой террористов", кому как нравится, снизят пенсионный возраст?!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5101
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 17:37
#9
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Всё началось с 2006 года, когда был разогнан парламент и устроили судилище над лидерами двк. Ещё не пришло время, однако оно придёт и всё откроется, кто вовсем виноват призовут к ответу и будет поставлена жирная точка. Никто не уйдет от ответственности....
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
198
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 20:35
#10
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Цитата:
не время играть в цивилизованное государство, в благородство

Да, если для вас цивилизация или демократия всего лишь игра...
На крови счастье не построить, чьей бы она не была.
Люди мечтающие вернуть сталинские времена и репрессии, почему-то все примиряют на себя форму НКВД, а не арестанта. Все видят себя охранниками и растреливающими, но не расстреливаемыми. Товарищ Сталин, произошло чудовищное недоразумение...

[Исправлено: Alehander, 13.02.2022 - 20:36]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5101
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 20:42
#11
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Разрешите с вами не согласиться. Мой дед был зажиточным по тем временам, однако хватило разума отдать добровольно всё нажитое и остаться в живых, даже подвергался второй раз раскулачиванию, когда привез в деревню сепаратор и стал за услугу забирать обрат, выкормил пять телят, а осенью комиссары пришли и забрали всех бычков. Умер своей смертью за восемьдесят лет...
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
198
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 20:46
#12
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
198
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 20:50
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
однако хватило разума отдать добровольно всё нажитое и остаться в живых

Почему вообще должна быть такая ситуация, когда кто-то, кто своим честным трудом достиг чего-то, и должен это отдать какому-то люмпену, ради выживания?

[Исправлено: Alehander, 13.02.2022 - 20:51]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24260
Аркадий ДЕНИСОВ: Другого не дано
Отправлено: 13.02.22 - 21:17
#14
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Цитата:
сайлау курманов:
Мой дед был зажиточным по тем временам, однако хватило разума отдать добровольно всё нажитое

У моего деда не хватило - разума, отдать. За что и был - расстрелян в 1937 году... 8-) :-o
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