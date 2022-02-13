Еще 20 лет назад некоторые общественные деятели, входившие в ДВК, заявляли, что 1% граждан РК владеет 90% национальных богатств. Цифры поражали воображение, общее мнение склонялось к тому, что разговор идет о Семье и ее доверенных лицах по всему Казахстану, а также за его пределами. Читать новость
Имеете ввиду Алекса́ндра Анто́новича Машке́вича? Так он — казахстанский предприниматель-олигарх, миллиардер, проживающий в Тель-Авиве (Израиль), родом из Киргизии, в 1989 году являлся членом правления кооператива «Малахит» и активистом антиядерного движения «Невада — Семипалатинск». Гражданин Канады, еврейский...Во время визита Назарбаева в Рудный миллиардер Машкевич спел гимн ССГПО...он в свое время Рудный из такой разрухи вытащил!!! Акции комбината продавались на Лондонской бирже по цене килограмма картошки Ну вот он, прочитал это объявление, , подзанял денег у знакомых банкиров.ну остальное вам известно) Как говорится долг платежом красен!
Да , поднимая планку пенсионного возраста до 63 лет руководство страны пыталось нам донести , что такая уж плохая экономическая ситуация в стране , что действительно есть необходимость . Но деньги попросту разворованы...
Всё началось с 2006 года, когда был разогнан парламент и устроили судилище над лидерами двк. Ещё не пришло время, однако оно придёт и всё откроется, кто вовсем виноват призовут к ответу и будет поставлена жирная точка. Никто не уйдет от ответственности....
не время играть в цивилизованное государство, в благородство
Да, если для вас цивилизация или демократия всего лишь игра... На крови счастье не построить, чьей бы она не была. Люди мечтающие вернуть сталинские времена и репрессии, почему-то все примиряют на себя форму НКВД, а не арестанта. Все видят себя охранниками и растреливающими, но не расстреливаемыми. Товарищ Сталин, произошло чудовищное недоразумение...
Разрешите с вами не согласиться. Мой дед был зажиточным по тем временам, однако хватило разума отдать добровольно всё нажитое и остаться в живых, даже подвергался второй раз раскулачиванию, когда привез в деревню сепаратор и стал за услугу забирать обрат, выкормил пять телят, а осенью комиссары пришли и забрали всех бычков. Умер своей смертью за восемьдесят лет...
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