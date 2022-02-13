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≡ Токаев почтил память жертв январской трагедии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43544
Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 14:13
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"Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой", - подчеркнул Президент.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
663
Re: Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 14:13
#1
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Цитата:
"Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться!" - убежден Глава государства.

Источник:


Правильно! Принять закон что в случае нападения разного рода экстремистов,силовые структуры имеют полное право помазать лоб зелёнкой что бы у экстремистов не было заражения крови от пули!Высшая мера социальной защиты-граждан Казахстана расстрел!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Re: Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 15:03
#2
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Назарбаев не делал 40 дней жанаозенцам..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24260
Re: Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 15:48
#3
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Цитата:
111:
Назарбаев не делал 40 дней жанаозенцам..

Так в Жанаозене, были убиты,
только - преступники... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 15:49
#4
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Цитата:
drakon:
Так в Жанаозене, были убиты, только - преступники...

Да судя по их словам, вокруг все преступники, весь народ..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24260
Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 15:52
#5
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Цитата:
111:
вокруг все преступники, весь народ..

Марик, согласен с тобой... :-o :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5101
Re: Токаев почтил память жертв январской трагедии
Отправлено: 13.02.22 - 20:18
#6
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Люди мирно вышли на площадь, как тогда 1905 году на сенатской площади, но царь Николай2, дал команду расстрелять! Так и тут, все ответят за свои деяния, никто не уйдет от ответственности
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