Re: Токаев почтил память жертв январской трагедии

Отправлено: - 20:18

Люди мирно вышли на площадь, как тогда 1905 году на сенатской площади, но царь Николай2, дал команду расстрелять! Так и тут, все ответят за свои деяния, никто не уйдет от ответственности