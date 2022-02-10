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elektron: Ну да, не Калужские же Производство Monolith - Германия. Ну да, не Калужские жеПроизводство Monolith - Германия.

Цитата:Я бы попросил не выражаться!Русским языком чёрным по белому на пакете написано деревня Кривское Калужская область.Поскольку эти места я знаю распрекрасно, то без всякой карты скажу, что это окраина славного города Обнинск. (примерно как Мехколонна58 от Кустаная и даже ближе)Там есть прекраснейший ядерный музей, единственный в мире на атомной станции. (всего несколько км, как на рынок сходить)Так что коровы там весёлые, рогов у них много, чего и вам желаюВ смысле быть весёлыми.Прямо под забором этой станции Серый волк в девяностых годах имел честь копать картошку.До забора станции можно было дойти и рукой потрогать, но не очень хотелось.Так как грязно было.Собрались мы как-то у комбата. Ну что говорит, товарищи (тогда ещё товарищи последний год) Жрать хотите, товарищи офицеры, электронщики?А жрать было не сказать чтоб прямо выбор.Ну так вот есть колхоз имени Ленина, и они купили кортофелесортировочный комплекс охрененной производительности 100 тонн в час.И решили побольше посадить.На том поле где сейчас ждет картошка шли бои. рядом прямо по краю поля окопы, а земле мины встречаются миномётные.Понятное дело детей туда послать картошку собирать нельзя.А товарищи колхозники сильно заняты борьбой с урожаем в других местах.Так что они исключительно по доброте душевной предлагают нам собрать их урожай и отдать им.Само собой немного взять себе вместе с минами.Как настоящие военные мы не могли отказаться от такого предложения и на двух ЗИЛ 131 отправились помогать колхозникам в борьбе с урожаем прямо под забором атомной и с ржавыми минами в земле.