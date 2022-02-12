Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 17:30

Латыпов - бРОНЗА!

а могло быть и золото... если бы не последний выстрел.

Всё равно молодец! ... Интервью на финише... просто со слезой от того, как надо выкладываться в борьбе с соперниками, собой и стихией.