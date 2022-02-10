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Одни держат, другие вырываются
Одни держат, другие вырываются
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43544
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 10.02.22 - 10:40
Процесс этот пошел еще в конце прошлого года и не останавливается сейчас. А на фоне текущей массированной борьбы исполнительной власти за сдерживание цен то, что происходит с молочными продуктами, стало просто заметнее. И похоже, наработанные механизмы регулирования с «молочкой» не работают. Другие нужны.
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Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12088
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 15:20
Что-то случилось наверное.
Наш друх 111 из всех возможных источников выбрал источник самой качественной журналистики! Ну такой с большой буквы!
Цитата:
Не зря наш форум существует если такое произошло!
Глядя на качественную ссылку нашего 111-го не удержался и по дороге из Питера в Москву специально съехал с трассы в Тверскую область. Посетил фирменный магазин Дмитрогорский и далее уже в Московской области заехал в обычную Пятёрочку для сравнения.
сейчас фото залью
Молоко из Московской области. Пакет 900 мл
жирность указана 3,2
Молоко из Тверской области. Из фирменного магазина Дмитрогорский.
Произведено на агрокомплексе Дмитрова гора. Пакет 900мл. Жирность пакетов была максимально только 2,5. жирностью 3,2 молоко только в пачках
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 12:31]
Наш друх 111 из всех возможных источников выбрал источник самой качественной журналистики! Ну такой с большой буквы!
Цитата:
Не зря наш форум существует если такое произошло!
Глядя на качественную ссылку нашего 111-го не удержался и по дороге из Питера в Москву специально съехал с трассы в Тверскую область. Посетил фирменный магазин Дмитрогорский и далее уже в Московской области заехал в обычную Пятёрочку для сравнения.
сейчас фото залью
Молоко из Московской области. Пакет 900 мл
жирность указана 3,2
Молоко из Тверской области. Из фирменного магазина Дмитрогорский.
Произведено на агрокомплексе Дмитрова гора. Пакет 900мл. Жирность пакетов была максимально только 2,5. жирностью 3,2 молоко только в пачках
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 12:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12088
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 15:39
Молоко фасованное не в пакеты в фирменном Дмитрогорском
тут 950 грамм для любителей точности
Цена 53 рубля и 55 рублей пожирнее.
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 12:47]
тут 950 грамм для любителей точности
Цена 53 рубля и 55 рублей пожирнее.
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 12:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12088
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 15:57
цена кстати на молоко пакетное из магазина Пятёрочка 34 рубля 59 копеек не по поводу скидок. Уже сам пакет содержит пропечатанную в типографии надпись Красная цена
Произведено посмотрел, увеличил оригинал фото, в Калужской области.
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 12:59]
Произведено посмотрел, увеличил оригинал фото, в Калужской области.
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 12:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8715
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 16:03
Цитата:
Так это марка. У нас пельмени "Красная Цена" продаются. Только их беру. Остальные есть невозможно.
Серый волк:
Красная цена
Красная цена
Так это марка. У нас пельмени "Красная Цена" продаются. Только их беру. Остальные есть невозможно.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14914
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 16:12
Цитата:
Наверное, это какая-то другая "Красная цена". Не верю что эти пельмени могут быть съедобными.
elektron:
У нас пельмени "Красная Цена" продаются. Только их беру.
У нас пельмени "Красная Цена" продаются. Только их беру.
Наверное, это какая-то другая "Красная цена". Не верю что эти пельмени могут быть съедобными.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8928
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 16:28
Цитата:
Маленький домик, русская печка,
русский пельмени и русская свечка
Странно все это и так много устриц
Это дом Электрона на озере Мюриц..
Victor Yang:
Не верю что эти пельмени могут быть съедобными.
Не верю что эти пельмени могут быть съедобными.
Маленький домик, русская печка,
русский пельмени и русская свечка
Странно все это и так много устриц
Это дом Электрона на озере Мюриц..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8715
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 17:06
Цитата:
Ну да, не Калужские же Производство Monolith - Германия.
Victor Yang:
Наверное, это какая-то другая "Красная цена"
Наверное, это какая-то другая "Красная цена"
Ну да, не Калужские же Производство Monolith - Германия.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12088
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 17:12
Цитата:
Я вообще не поклонник магазина пятёрочка. Не могу сказать, вдруг там изменилось.
Но вот раньше
У этих пельменей было три несомненных достоинства. Они подходят вегетарьянцам.
Стукнутые на всю колокольню боговерующие смело могут их трескать в пост и не беспокоиться о грехах.
И бабушки их иногда брали, подкармливать бродячих бобиков.
Но к молоку эти поделки не имеют никакого отношения. Обычное молоко. С обязательной маркировкой БЗМЖ (без заменителей молочного жира), в народе маркировка прозвана "без бомжа"
вот тут видно производителя в Калужской обл
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 14:19]
elektron:
Так это марка. У нас пельмени "Красная Цена" продаются. Только их беру. Остальные есть невозможно.
Так это марка. У нас пельмени "Красная Цена" продаются. Только их беру. Остальные есть невозможно.
Я вообще не поклонник магазина пятёрочка. Не могу сказать, вдруг там изменилось.
Но вот раньше
У этих пельменей было три несомненных достоинства. Они подходят вегетарьянцам.
Стукнутые на всю колокольню боговерующие смело могут их трескать в пост и не беспокоиться о грехах.
И бабушки их иногда брали, подкармливать бродячих бобиков.
Но к молоку эти поделки не имеют никакого отношения. Обычное молоко. С обязательной маркировкой БЗМЖ (без заменителей молочного жира), в народе маркировка прозвана "без бомжа"
вот тут видно производителя в Калужской обл
[Исправлено: Серый волк, 13.02.2022 - 14:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12088
Одни держат, другие вырываются
Отправлено: 13.02.22 - 17:51
Цитата:
Русским языком чёрным по белому на пакете написано деревня Кривское Калужская область.
Поскольку эти места я знаю распрекрасно, то без всякой карты скажу, что это окраина славного города Обнинск. (примерно как Мехколонна58 от Кустаная и даже ближе)
Там есть прекраснейший ядерный музей, единственный в мире на атомной станции. (всего несколько км, как на рынок сходить)
Так что коровы там весёлые, рогов у них много, чего и вам желаю
В смысле быть весёлыми.
Прямо под забором этой станции Серый волк в девяностых годах имел честь копать картошку.
До забора станции можно было дойти и рукой потрогать, но не очень хотелось.
Так как грязно было.
Собрались мы как-то у комбата. Ну что говорит, товарищи (тогда ещё товарищи последний год) Жрать хотите, товарищи офицеры, электронщики?
А жрать было не сказать чтоб прямо выбор.
Ну так вот есть колхоз имени Ленина, и они купили кортофелесортировочный комплекс охрененной производительности 100 тонн в час.
И решили побольше посадить.
На том поле где сейчас ждет картошка шли бои. рядом прямо по краю поля окопы, а земле мины встречаются миномётные.
Понятное дело детей туда послать картошку собирать нельзя.
А товарищи колхозники сильно заняты борьбой с урожаем в других местах.
Так что они исключительно по доброте душевной предлагают нам собрать их урожай и отдать им.
Само собой немного взять себе вместе с минами.
Как настоящие военные мы не могли отказаться от такого предложения и на двух ЗИЛ 131 отправились помогать колхозникам в борьбе с урожаем прямо под забором атомной и с ржавыми минами в земле.
elektron: Ну да, не Калужские же Производство Monolith - Германия.Я бы попросил не выражаться!
Русским языком чёрным по белому на пакете написано деревня Кривское Калужская область.
Поскольку эти места я знаю распрекрасно, то без всякой карты скажу, что это окраина славного города Обнинск. (примерно как Мехколонна58 от Кустаная и даже ближе)
Там есть прекраснейший ядерный музей, единственный в мире на атомной станции. (всего несколько км, как на рынок сходить)
Так что коровы там весёлые, рогов у них много, чего и вам желаю
В смысле быть весёлыми.
Прямо под забором этой станции Серый волк в девяностых годах имел честь копать картошку.
До забора станции можно было дойти и рукой потрогать, но не очень хотелось.
Так как грязно было.
Собрались мы как-то у комбата. Ну что говорит, товарищи (тогда ещё товарищи последний год) Жрать хотите, товарищи офицеры, электронщики?
А жрать было не сказать чтоб прямо выбор.
Ну так вот есть колхоз имени Ленина, и они купили кортофелесортировочный комплекс охрененной производительности 100 тонн в час.
И решили побольше посадить.
На том поле где сейчас ждет картошка шли бои. рядом прямо по краю поля окопы, а земле мины встречаются миномётные.
Понятное дело детей туда послать картошку собирать нельзя.
А товарищи колхозники сильно заняты борьбой с урожаем в других местах.
Так что они исключительно по доброте душевной предлагают нам собрать их урожай и отдать им.
Само собой немного взять себе вместе с минами.
Как настоящие военные мы не могли отказаться от такого предложения и на двух ЗИЛ 131 отправились помогать колхозникам в борьбе с урожаем прямо под забором атомной и с ржавыми минами в земле.
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