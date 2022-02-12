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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8205
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 14:28
#256
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С победой РОССИЯ! Спустя 16 лет золото в эстафете


[Исправлено: yudjin, 12.02.2022 - 14:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15710
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 14:35
#257
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Казахстан 15.
Украина позади.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8205
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 23:35
#258
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Медальный зачет на сегодня


Радость и боль
Победа девчонок в лыжах и снова 4 место Цветкова в биатлоне



И два интересных факта.
Вероника Степанова (4-ая в сборной России) самая молодая Олимпийская чемпионка в лыжах
Братья Бё впервые вместе на одном подиуме.

[Исправлено: yudjin, 12.02.2022 - 23:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 23:45
#259
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Все нормально, пока больше мой прогноз сбывается..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15710
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 13:45
#260
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второй этап,
4*10 лыжи мужчины
Россия,
Норвегия +40
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8205
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 14:42
#261
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ААААА.....Россия ВПЕРЕД!
За ЗОЛОТОМ спустя 42 года!!!!!
До финиша 5 км... отрыв от астматиков 50 секунд
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8715
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 14:47
#262
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Борьба за серебро будет интересной. Француз обошёл норвежцев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15710
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 14:48
#263
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3,3 до финиша
отрыв больше минуты
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15710
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 14:54
#264
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Ура!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8205
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 14:58
#265
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8205
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 17:04
#266
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Биатлон в эфире... Латыпов после 2 стрельбы вышел на 3 место.... Есть шанс на медаль.
В условиях ветра, снега и мороза... лотерея и у Бё , и у француза.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8715
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 17:10
#267
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Латыпов второй! Астматик 3 штрафных. :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8205
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 17:30
#268
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Латыпов - бРОНЗА!
а могло быть и золото... если бы не последний выстрел.
Всё равно молодец! ... Интервью на финише... просто со слезой от того, как надо выкладываться в борьбе с соперниками, собой и стихией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15710
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 17:35
#269
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двухкратный призер олимпиады.
а ведь из за ковида перед олимпиадой мог и не попасть на нее.
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Страница 18 из 18«1...161718
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