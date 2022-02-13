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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 02:27
Цитата:
Место знаю..Где хорошие и жирные..Закажу их у одного знакомого в Самаре
---
Для тебя - с особым удовольствием наловлю!Ну или у мигрантов, которые тут меня с особым цинизмом унижают, займу.
111:
Место знаю..Где хорошие и жирные..Закажу их у одного знакомого в Самаре
---
Для тебя - с особым удовольствием наловлю!Ну или у мигрантов, которые тут меня с особым цинизмом унижают, займу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 02:34
Цитата:
Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?!
---
Кипчак без понтов - беспонтовый кипчак.
ПыСы. Неужели вы думаете, что он ЭТО купит?! Так, покрасуется здесь, типа "могу себе позволить!" Он может себе позволить 20 бутылок пивчанского, не более.Зато не в кредит!
elektron:
и
и
Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?!
---
Кипчак без понтов - беспонтовый кипчак.
ПыСы. Неужели вы думаете, что он ЭТО купит?! Так, покрасуется здесь, типа "могу себе позволить!" Он может себе позволить 20 бутылок пивчанского, не более.Зато не в кредит!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 03:16
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 03:28
Сейчас по Qazaq TV смотрю фильм "Кыз Жибек".
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:23
Цитата:
Невозможно унизить человека, если он сам не захочет этого..
Уже не ваш земляк:
мигрантов, которые тут меня с особым цинизмом унижают
мигрантов, которые тут меня с особым цинизмом унижают
Невозможно унизить человека, если он сам не захочет этого..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:29
Цитата:
Сарказм - это не твоё.
ПыСы. Лучше пей пиво и уничтожай приготовленное кухаркой.
111:
Сарказм - это не твоё.
ПыСы. Лучше пей пиво и уничтожай приготовленное кухаркой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:31
Это еще Нитше или кто то учил униженных если кого из них удярят по левой щеке, подставить правую..
Не, это не для меня..
Не, это не для меня..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:35
Вот я переехал сюда, в обкомовский дом, все меня сразу знают.
Сразу поставил на место особо таких, кто на меня косо смотрел, сразу обматерил кого надо, зато теперь знают, что я с характером.
Что нельзя про моего ребенка говорить за глаза, другим, которых я кстати тоже поставил на место.
Не беда, что почти весь подъезд со мной не здоровался почти месяц, униженность раз покажешь, всю жизнь будет за тобой ходить этот ярлык..
Сразу поставил на место особо таких, кто на меня косо смотрел, сразу обматерил кого надо, зато теперь знают, что я с характером.
Что нельзя про моего ребенка говорить за глаза, другим, которых я кстати тоже поставил на место.
Не беда, что почти весь подъезд со мной не здоровался почти месяц, униженность раз покажешь, всю жизнь будет за тобой ходить этот ярлык..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:39
И главно наехал я на самого Уважаемого в этом районе.
Который живет от меня через этаж, и решил моего дитя повесить и еще дать денег другим, кто это сделает..
Другие еще молчат и улыбаются..
Сразу надо рубить голову, чтоб другим неповадно было.
Мне по барабану, что у него схвачен там весь акимат, родственнички везде.
Просто нужно иметь дух какой то, чтоб не показать слабость..
Который живет от меня через этаж, и решил моего дитя повесить и еще дать денег другим, кто это сделает..
Другие еще молчат и улыбаются..
Сразу надо рубить голову, чтоб другим неповадно было.
Мне по барабану, что у него схвачен там весь акимат, родственнички везде.
Просто нужно иметь дух какой то, чтоб не показать слабость..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:45
А еще этот, когда я послал в зад Китай и Турцию, и сказал что Россия нам помогла, говорит, езжай в свою Россию..
Я ему говорю на крен что?
Он говорит почему материшься, я говорю еще не матерился, узнаешь когда начну..
Тоже крутой тут..
Это не какие то мигранты, которые боятся всех..
Как мигранты могут кого то унижать в Самаре городке, ума не приложу.
Значит характер такой..
Значит видят, кого можно..
Я ему говорю на крен что?
Он говорит почему материшься, я говорю еще не матерился, узнаешь когда начну..
Тоже крутой тут..
Это не какие то мигранты, которые боятся всех..
Как мигранты могут кого то унижать в Самаре городке, ума не приложу.
Значит характер такой..
Значит видят, кого можно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 16:36
Нуууу, начались старые песни о себе, любимом. Попозже, после энного количества принятого внутрь, появятся рассказы о том, кок внучок бандитам стрелку на берегу Тобола в Наримановке забивал. Как он всех хотел черенком лопаты зарезать и ножом побить. Один против десятерых.
Было уже такое...
Было уже такое...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 16:39
Началось!
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