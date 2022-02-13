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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 606 из 606«1...604605606
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 02:27
#9076
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Цитата:
111:

Место знаю..Где хорошие и жирные..Закажу их у одного знакомого в Самаре
---
Для тебя - с особым удовольствием наловлю!Ну или у мигрантов, которые тут меня с особым цинизмом унижают, займу. :lol: :-P
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 02:34
#9077
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Цитата:
elektron:
и

Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?!
---
Кипчак без понтов - беспонтовый кипчак.
ПыСы. Неужели вы думаете, что он ЭТО купит?! Так, покрасуется здесь, типа "могу себе позволить!" Он может себе позволить 20 бутылок пивчанского, не более.Зато не в кредит!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 03:16
#9078
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Что скажете?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 03:28
#9079
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Сейчас по Qazaq TV смотрю фильм "Кыз Жибек".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:23
#9080
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
мигрантов, которые тут меня с особым цинизмом унижают

Невозможно унизить человека, если он сам не захочет этого..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:29
#9081
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Цитата:
111:

Сарказм - это не твоё.
ПыСы. Лучше пей пиво и уничтожай приготовленное кухаркой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:31
#9082
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Это еще Нитше или кто то учил униженных если кого из них удярят по левой щеке, подставить правую..
Не, это не для меня..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:35
#9083
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Вот я переехал сюда, в обкомовский дом, все меня сразу знают.
Сразу поставил на место особо таких, кто на меня косо смотрел, сразу обматерил кого надо, зато теперь знают, что я с характером.
Что нельзя про моего ребенка говорить за глаза, другим, которых я кстати тоже поставил на место.
Не беда, что почти весь подъезд со мной не здоровался почти месяц, униженность раз покажешь, всю жизнь будет за тобой ходить этот ярлык..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:39
#9084
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И главно наехал я на самого Уважаемого в этом районе.
Который живет от меня через этаж, и решил моего дитя повесить и еще дать денег другим, кто это сделает..
Другие еще молчат и улыбаются..
Сразу надо рубить голову, чтоб другим неповадно было.
Мне по барабану, что у него схвачен там весь акимат, родственнички везде.
Просто нужно иметь дух какой то, чтоб не показать слабость..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 15:45
#9085
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А еще этот, когда я послал в зад Китай и Турцию, и сказал что Россия нам помогла, говорит, езжай в свою Россию..
Я ему говорю на крен что?
Он говорит почему материшься, я говорю еще не матерился, узнаешь когда начну..
Тоже крутой тут..
Это не какие то мигранты, которые боятся всех..
Как мигранты могут кого то унижать в Самаре городке, ума не приложу.
Значит характер такой..
Значит видят, кого можно..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 16:36
#9086
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Нуууу, начались старые песни о себе, любимом. Попозже, после энного количества принятого внутрь, появятся рассказы о том, кок внучок бандитам стрелку на берегу Тобола в Наримановке забивал. Как он всех хотел черенком лопаты зарезать и ножом побить. Один против десятерых.
Было уже такое...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 16:39
#9087
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Началось!
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Страница 606 из 606«1...604605606
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