Отправлено: - 16:10

Alehander:

У них в этих Америках и Европах - дохтора семейные. Который ведет семью на протяжении жизни, и знает и все хронические болезни и ипохондрию и прочее

Цитата:В СССР были участковые врачи, которые знали все болячки своих пациентов.И вообще статья начинается с ушата помоев на СССР.А итог статьи, ВЕРНИТЕ КАК БЫЛО.