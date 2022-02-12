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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:25
#9061
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Цитата:
111:
Это какие?

Вот такие. на пример ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:25
#9062
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Цитата:
elektron:
Марик не ведись, это развод, таких цен в Германии никогда не было.

ТМ 6 так же и стоит, нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:27
#9063
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Цитата:
elektron:
Вот

Там на иностранном, потом надо посмотреть, плюсы и минусы, но у нас что на Каспии в кредит есть, то и смотрю, особо выбора нет
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:33
#9064
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Цитата:
111:
ТМ 6 так же и стоит, нет?

Что то я уже устаю. :-)
Марик, ещё раз 1200 и то рады продать, брать никто не хочет. Никому это "чудо" не нужно.
Дешевле и лучше при желании можно найти.
Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:37
#9065
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Цитата:
elektron:
Для чего он тебе нужен?

Для моей кухарки, но это так, денег нет, не нужен конечно, будет возможность заработать, куплю примерно на 60 процентов, но еще думаю.
Сейчас ей сказал, что сами немцы не пользуются, но она все таки хочет, что добавляет еще 10 процентов, если будут деньги..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:38
#9066
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Цитата:
elektron:
Что то я уже устаю.

Ладно, буду рыться в тырнете до марта, а там будет ясно, будут у меня деньги или будут проблемы..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:39
#9067
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Цитата:
111:
, и еще простату лечил в немецких виайпи клиниках..

Не надо завидовать, в Казахстане, отличная медицина, есть бесплатная. Вылечат, наверное...или не-вылечат, у кого какая планида!

:lol:
Цитата:
111:
Даже с тараканов.. Блин, ради этого только стоит купить Термомикс 6 Ворверк... Место знаю.. Где хорошие и жирные..

Неизабудь рулончег туалетной бумаги купить, чтоп жир с лица утирать. По интилигентому...чай не пастух же какой, газеткой поттирать...
:-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2689
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:41
#9068
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Цитата:
111:
Ладно, буду рыться в тырнете до марта, а там будет ясно


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:43
#9069
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Цитата:
Don Julio:
Неизабудь рулончег туалетной бумаги купить, чтоп жир с лица утирать.

А что, в Самаре думаешь жир у них не тот?
Наоборот, они же шелухой человека питаются, самый что ни на есть геномный так сказать, как от стволовых клеток новорожденного, что разрабатывается и внедряется в нейтральных водах для больших любей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:51
#9070
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Сейчас уже своей кухарке поставил цефтриаксон, давно не ставил, а сейчас еще пью..
Что то тоже ей нездоровится..
У нас на такие случаи одно лекарство, цефтриаксон..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:56
#9071
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Старшой то привился Хаятом, и все равно заболел короновирусом..
Китайские вакцины вообще то хвалят, в отличии от спутника
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 00:01
#9072
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Лекарств набрал уже на 85 тысяч, чувствую что это вообще не предел..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 00:12
#9073
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Деда как вылечили от короновируса, я ему сказал что надо водку с перцем пить, он начал..
И не останавливается зараза, сегодня в Рудный приехали, потому что он никакущий..
Зато уже три дня бегает с пятого этажа, курит как обычно, по полторы пачки в день, угорает..
Ему 72.
Кухарка ему пиз... как вставила сегодня и деньги забрала, которые я посоветовал ему от короновируса лечиться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 00:17
#9074
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Хотели его в больницу, он ни в какую..
Не пойду и все..
Что тут поможет, кроме водки с перцем, даже не знаю..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 02:19
#9075
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Цитата:
Victor Yang:
У

Ни одна церковь не почитает Святого Валентина 14 февраля. Это надуманный праздник надуманного святого.
---
Это потому что содомитов женил.А внучок, похоже, не знает об этом! Иначе бы не праздновал этот гейский праздник. Кстати, именно геи и раскрутили этот "праздник".
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