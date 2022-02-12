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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:25
Цитата:
ТМ 6 так же и стоит, нет?
elektron:
Марик не ведись, это развод, таких цен в Германии никогда не было.
Марик не ведись, это развод, таких цен в Германии никогда не было.
ТМ 6 так же и стоит, нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:27
Цитата:
Там на иностранном, потом надо посмотреть, плюсы и минусы, но у нас что на Каспии в кредит есть, то и смотрю, особо выбора нет
elektron:
Вот
Вот
Там на иностранном, потом надо посмотреть, плюсы и минусы, но у нас что на Каспии в кредит есть, то и смотрю, особо выбора нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:33
Цитата:
Что то я уже устаю.
Марик, ещё раз 1200 и то рады продать, брать никто не хочет. Никому это "чудо" не нужно.
Дешевле и лучше при желании можно найти.
Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?
111:
ТМ 6 так же и стоит, нет?
ТМ 6 так же и стоит, нет?
Что то я уже устаю.
Марик, ещё раз 1200 и то рады продать, брать никто не хочет. Никому это "чудо" не нужно.
Дешевле и лучше при желании можно найти.
Но и их не берут. Для чего он тебе нужен?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:37
Цитата:
Для моей кухарки, но это так, денег нет, не нужен конечно, будет возможность заработать, куплю примерно на 60 процентов, но еще думаю.
Сейчас ей сказал, что сами немцы не пользуются, но она все таки хочет, что добавляет еще 10 процентов, если будут деньги..
elektron:
Для чего он тебе нужен?
Для чего он тебе нужен?
Для моей кухарки, но это так, денег нет, не нужен конечно, будет возможность заработать, куплю примерно на 60 процентов, но еще думаю.
Сейчас ей сказал, что сами немцы не пользуются, но она все таки хочет, что добавляет еще 10 процентов, если будут деньги..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:38
Цитата:
Ладно, буду рыться в тырнете до марта, а там будет ясно, будут у меня деньги или будут проблемы..
elektron:
Что то я уже устаю.
Что то я уже устаю.
Ладно, буду рыться в тырнете до марта, а там будет ясно, будут у меня деньги или будут проблемы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:39
Цитата:
Не надо завидовать, в Казахстане, отличная медицина, есть бесплатная. Вылечат, наверное...или не-вылечат, у кого какая планида!
Цитата:
Неизабудь рулончег туалетной бумаги купить, чтоп жир с лица утирать. По интилигентому...чай не пастух же какой, газеткой поттирать...
111:
, и еще простату лечил в немецких виайпи клиниках..
, и еще простату лечил в немецких виайпи клиниках..
Не надо завидовать, в Казахстане, отличная медицина, есть бесплатная. Вылечат, наверное...или не-вылечат, у кого какая планида!
Цитата:
111:
Даже с тараканов.. Блин, ради этого только стоит купить Термомикс 6 Ворверк... Место знаю.. Где хорошие и жирные..
Даже с тараканов.. Блин, ради этого только стоит купить Термомикс 6 Ворверк... Место знаю.. Где хорошие и жирные..
Неизабудь рулончег туалетной бумаги купить, чтоп жир с лица утирать. По интилигентому...чай не пастух же какой, газеткой поттирать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2689
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:41
Цитата:
111:
Ладно, буду рыться в тырнете до марта, а там будет ясно
Ладно, буду рыться в тырнете до марта, а там будет ясно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:43
Цитата:
А что, в Самаре думаешь жир у них не тот?
Наоборот, они же шелухой человека питаются, самый что ни на есть геномный так сказать, как от стволовых клеток новорожденного, что разрабатывается и внедряется в нейтральных водах для больших любей..
Don Julio:
Неизабудь рулончег туалетной бумаги купить, чтоп жир с лица утирать.
Неизабудь рулончег туалетной бумаги купить, чтоп жир с лица утирать.
А что, в Самаре думаешь жир у них не тот?
Наоборот, они же шелухой человека питаются, самый что ни на есть геномный так сказать, как от стволовых клеток новорожденного, что разрабатывается и внедряется в нейтральных водах для больших любей..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:51
Сейчас уже своей кухарке поставил цефтриаксон, давно не ставил, а сейчас еще пью..
Что то тоже ей нездоровится..
У нас на такие случаи одно лекарство, цефтриаксон..
Что то тоже ей нездоровится..
У нас на такие случаи одно лекарство, цефтриаксон..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 23:56
Старшой то привился Хаятом, и все равно заболел короновирусом..
Китайские вакцины вообще то хвалят, в отличии от спутника
Китайские вакцины вообще то хвалят, в отличии от спутника
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 00:01
Лекарств набрал уже на 85 тысяч, чувствую что это вообще не предел..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 00:12
Деда как вылечили от короновируса, я ему сказал что надо водку с перцем пить, он начал..
И не останавливается зараза, сегодня в Рудный приехали, потому что он никакущий..
Зато уже три дня бегает с пятого этажа, курит как обычно, по полторы пачки в день, угорает..
Ему 72.
Кухарка ему пиз... как вставила сегодня и деньги забрала, которые я посоветовал ему от короновируса лечиться..
И не останавливается зараза, сегодня в Рудный приехали, потому что он никакущий..
Зато уже три дня бегает с пятого этажа, курит как обычно, по полторы пачки в день, угорает..
Ему 72.
Кухарка ему пиз... как вставила сегодня и деньги забрала, которые я посоветовал ему от короновируса лечиться..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.02.22 - 00:17
Хотели его в больницу, он ни в какую..
Не пойду и все..
Что тут поможет, кроме водки с перцем, даже не знаю..
Не пойду и все..
Что тут поможет, кроме водки с перцем, даже не знаю..
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