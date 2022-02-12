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≡ Президент РК Токаев на заседании правительства заявил, что...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43542
Президент РК Токаев на заседании правительства заявил, что...
Отправлено: 12.02.22 - 23:58
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Президент РК Токаев на заседании правительства заявил, что Казахстану позарез нужна чистая атомная электроэнергия. Поддерживаете ли вы планы по строительству АЭС в нашей стране?
Результаты опроса

elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8710
Re: Президент РК Токаев на заседании правительства заявил, что...
Отправлено: 12.02.22 - 23:58
#1
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Смотрю только 37% против. Тоже, как и "развитые страны" далеки от энергетики. :lol: Того чего не миновать - не миновать. ;-)
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