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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8201
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 14:28
#256
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С победой РОССИЯ! Спустя 16 лет золото в эстафете


[Исправлено: yudjin, 12.02.2022 - 14:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15706
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 14:35
#257
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Казахстан 15.
Украина позади.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8201
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 23:35
#258
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Медальный зачет на сегодня


Радость и боль
Победа девчонок в лыжах и снова 4 место Цветкова в биатлоне



И два интересных факта.
Вероника Степанова (4-ая в сборной России) самая молодая Олимпийская чемпионка в лыжах
Братья Бё впервые вместе на одном подиуме.

[Исправлено: yudjin, 12.02.2022 - 23:36]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8914
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 12.02.22 - 23:45
#259
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Все нормально, пока больше мой прогноз сбывается..
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