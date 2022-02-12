Re: Когда привезут "Спутник Лайт"? - На этот и другие...

Отправлено: - 18:12

По второму разу болеем с женой (лабораторно подтверждены) и каждый раз слышим, сидите дома, к вам приедут. Никого. Даже звонка нет. А тут красивые басни рассказывают. Правда и врача на нашем участке с большой натяжкой можно назвать врачом.