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≡ Когда привезут "Спутник Лайт"? - На этот и другие вопросы ответили на брифинге по вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43541
Когда привезут "Спутник Лайт"? - На этот и другие вопросы ответили на брифинге по вакцинации
Отправлено: 12.02.22 - 18:12
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Тенденция высокой заболеваемости коронавирусом среди детей сохраняется в Костанайской области уже несколько недель. Об этом сообщил на брифинге в РСК заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
814
Re: Когда привезут "Спутник Лайт"? - На этот и другие...
Отправлено: 12.02.22 - 18:12
#1
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По второму разу болеем с женой (лабораторно подтверждены) и каждый раз слышим, сидите дома, к вам приедут. Никого. Даже звонка нет. А тут красивые басни рассказывают. Правда и врача на нашем участке с большой натяжкой можно назвать врачом.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
814
Re: Когда привезут "Спутник Лайт"? - На этот и другие...
Отправлено: 12.02.22 - 18:15
#2
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А Спутника Лайт нет в Рудном, вчера обзванивал, хотел ревакцинироваться. Причем на вопрос, можно ли это делать с положительным ПЦР, врачи говорят что можно. Хотя я сомневаюсь.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
660
Re: Когда привезут "Спутник Лайт"? - На этот и другие...
Отправлено: 12.02.22 - 19:00
#3
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Да этим шмурдяком Жириновский восемь раз шырнулся и всё бесполезно на ИВЛ сейчас..ну очень хорошая реклама! Хотя снаряды всё ближе и ближе ложатся к бункерному...
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