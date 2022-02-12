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≡ Врач рассказала, как отличить насморк при "омикроне" от обычного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43539
Врач рассказала, как отличить насморк при "омикроне" от обычного
Отправлено: 12.02.22 - 13:04
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"У предыдущих штаммов такие симптомы, как насморк (ринорея), боли в горле и осиплость, встречались редко. Сейчас у 90 процентов пациентов, которых мы видим, встречаются такие симптомы", - отметила Эсаулова.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
195
Re: Врач рассказала, как отличить насморк при...
Отправлено: 12.02.22 - 13:04
#1
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Я помню поговорку еще с советских времен: Врачи говорят, если насморк лечить, то его можно вылечить ровно за семь дней. Если не лечить - он сам пройдет за неделю. Здесь в статье: насморк при омикроне от трех до семи-десяти дней...Ну так он и при обычной простуде такой же, и при гриппе.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
168
Re: Врач рассказала, как отличить насморк при...
Отправлено: 12.02.22 - 15:57
#2
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С одним лишь согласен. При любых соплях, промывайте нос солевым раствором. Сами научитесь и детей с детства приучайте. И будет Вам счастье.
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