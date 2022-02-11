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≡ "Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу директора КТЭК выясняли причастность родственников главного фигуранта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43539
"Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу директора КТЭК выясняли причастность родственников главного фигуранта
Отправлено: 11.02.22 - 20:50
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- Вы проводите госзакупки, в числе поставщиков ТОО "Алатау Строй", ИП Лидия и другие, - привела пример судья. - То есть, по сути, везде ваши родственники. Вы же понимали, что при любом раскладе немалые деньги уйдут в вашу семью?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24235
Re: "Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу...
Отправлено: 11.02.22 - 20:50
#1
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Эти, конечно - мелочь.
Далеко им до Назарбаевых... :lol: :oops: :-P
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8200
Re: "Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу...
Отправлено: 11.02.22 - 21:06
#2
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Цитата:
итоге стала моя мама, В нем работал мой дядя, хотя принадлежало оно сначала моему родному брату, а руководила им бывшая супруга моего брата.

Санта-Бекпаганбора, однако...

Цитата:
- У меня нет ни машин, ни квартир...

три магнитофона,три портсигара отечественных...все забрали,ничего нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15331
Re: "Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу...
Отправлено: 11.02.22 - 21:38
#3
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Цитата:
Мама, брат, жена, дядя

Был до последнего на его стороне, но это уже перебор. Сажайте
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8696
"Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу директора КТЭК выясняли причастность родственников главного фигуранта
Отправлено: 11.02.22 - 21:50
#4
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Цитата:
maxsaf:
Был до последнего на его стороне, но это уже перебор. Сажайте

Да ладно, он же не виноват, что родственники тендеры выигрывали. :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8696
Re: "Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу...
Отправлено: 11.02.22 - 21:54
#5
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80 млн. тенге всего? Кто знает сколько бы ещё утекло, если бы не родственники? Дворцов на эти деньги точно не купить. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15331
"Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу директора КТЭК выясняли причастность родственников главного фигуранта
Отправлено: 11.02.22 - 22:45
#6
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Цитата:
elektron:
Дворцов на эти деньги точно не купить.

Но прибавка к зп очень существенная
Профайл
b
§ bugsy
(Пользователи)
Регистрация:
24.08.18
Сообщений:
45
Re: "Мама, брат, жена, дядя..." - На процессе по делу...
Отправлено: 12.02.22 - 15:46
#7
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Рафик саусем невиновный. Выдать нимб и отпустить. На святого человека покусились. Ясно же что виноваты все, но не он!
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