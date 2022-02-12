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≡ Пекин-2022. Промежуточный успех казахстанских шорт-трекистов и мировые рекорды на олимпийском льду
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43539
Пекин-2022. Промежуточный успех казахстанских шорт-трекистов и мировые рекорды на олимпийском льду
Отправлено: 12.02.22 - 14:38
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В Пекине завершился седьмой медальный день XXIV зимних Олимпийских игр, включавший соревнования по 11 видам спорта, в семи из которых были разыграны очередные комплекты наград. Казахстанские спортсмены выступили в четырех видах программы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8864
Re: Пекин-2022. Промежуточный успех казахстанских шорт-трекистов...
Отправлено: 12.02.22 - 14:38
#1
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-"Пухкало расположился в итоговом протоколе выше таких именитых лыжников, как чет"

И? Может еще и на нижнее белье взглянуть, что оно у него лучше сидит чем у именитых лыжников?
Он туда приехал показывать промежуточность свою и как он расположен относительно других таких же людей, или завоевывать медали?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15704
Re: Пекин-2022. Промежуточный успех казахстанских шорт-трекистов...
Отправлено: 12.02.22 - 14:59
#2
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Цитата:
111:
Может еще и на нижнее белье взглянуть, что оно у него лучше сидит


у тебя теперь конкурентов нет.
самоуничтожились.
теперь первый по дурости.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8864
Пекин-2022. Промежуточный успех казахстанских шорт-трекистов и мировые рекорды на олимпийском льду
Отправлено: 12.02.22 - 15:06
#3
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Цитата:
alex_60:
тебя теперь конкуренто

Так я и не лезу в спорт.
Не покупаю дипломы лыжника.
Тебя что, пучит от того, что наши гордятся тем, что существуют где то в промежутке?
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