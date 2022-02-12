Re: Врач рассказала, как отличить насморк при...

Отправлено: - 13:04

Я помню поговорку еще с советских времен: Врачи говорят, если насморк лечить, то его можно вылечить ровно за семь дней. Если не лечить - он сам пройдет за неделю. Здесь в статье: насморк при омикроне от трех до семи-десяти дней...Ну так он и при обычной простуде такой же, и при гриппе.