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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43538
Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
Отправлено: 12.02.22 - 08:07
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Почему в те времена медицина была практически полностью бесплатной, а сейчас государство оставляет нам только некий гарантированный минимум бесплатной медицинской помощи, а за все остальное нужно платить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15700
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
Отправлено: 12.02.22 - 08:07
#1
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///народе до сих пор бродит миф о том, что «в СССР все было бесплатным»…//

это не миф. это так и было.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
226
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
Отправлено: 12.02.22 - 10:15
#2
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все не было бесплатным. Доходы от производств, от добычи полезных ископаемых и их переработок все шло в бюджет государства. А потом из этого бюджета выделялись конкретные средства на все блага это и здравоохранение и образование и много еще чего. А теперь все доходы идут в карманы отдельных капиталистов, а им по барабану проблемы народа. А многие к тому же эти капиталисты еще и иностранцы. Тем вообще наплевать на наше образование и здравоохранение. Только тогда когда все вернется на прежние рельсы, только тогда и будет порядок в этих вопросах и можно говорить о нормальной медицине.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2686
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
Отправлено: 12.02.22 - 12:10
#3
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
195
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
Отправлено: 12.02.22 - 13:16
#4
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А еще были ЛТП
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
195
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас
Отправлено: 12.02.22 - 13:18
#5
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У них в этих Америках и Европах - дохтора семейные. Который ведет семью на протяжении жизни, и знает и все хронические болезни и ипохондрию и прочее
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