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≡ Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги Назарбаевой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43538
Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги Назарбаевой
Отправлено: 11.02.22 - 15:04
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Создана петиция с требованием немедленной отставки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой с поста депутата мажилиса.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24232
Re: Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги...
Отправлено: 11.02.22 - 15:04
#1
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Ничего вы с ней, не сделаете.
Будет она - Президентом... :lol: :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги Назарбаевой
Отправлено: 11.02.22 - 16:37
#2
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На крен ей эта работа за какой то оклад в 900 тысяч..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги Назарбаевой
Отправлено: 11.02.22 - 16:37
#3
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Таксисты и то больше получают..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5098
Re: Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги...
Отправлено: 11.02.22 - 17:55
#4
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Кто его знает, может под бурные аплодисменты подхалимов проводят на заслуженный отдых, чем она хуже госпожи фрау Меркель...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12083
Re: Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги...
Отправлено: 12.02.22 - 01:33
#5
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Без комментариев, Просто ссылка :lol:


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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
263
Re: Создана петиция с требованием немедленной отставки Дариги...
Отправлено: 12.02.22 - 10:44
#6
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Отметим, что Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала протестных акций трагического января....всё тут ясно. уволить по 33й статье, за невыход на работу :lol:
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