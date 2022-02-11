Отправлено: - 22:31

Виталий Пухкало стал 25-тым в лыжной гонке на 15 километров классическим стилемПосле гонки он поделился комментарием: - Гонка для меня прошла тяжеловато. В скиатлоне «классику» легче бежалось. Но старался, боролся так, как мог на данный момент. Погода сегодня была отличной. Ветра особо не было, тепло. Очень комфортно. В такие условия хорошо и легко бежать. Трасса сама по себе твердая. Но в лыжне словно мука, из-за чего лыжи особо не едут. Но бежали, старались...»