Re: Владимир МАРТЫНОВ: Здравоохранение тогда и сейчас

Отправлено: - 10:15

все не было бесплатным. Доходы от производств, от добычи полезных ископаемых и их переработок все шло в бюджет государства. А потом из этого бюджета выделялись конкретные средства на все блага это и здравоохранение и образование и много еще чего. А теперь все доходы идут в карманы отдельных капиталистов, а им по барабану проблемы народа. А многие к тому же эти капиталисты еще и иностранцы. Тем вообще наплевать на наше образование и здравоохранение. Только тогда когда все вернется на прежние рельсы, только тогда и будет порядок в этих вопросах и можно говорить о нормальной медицине.