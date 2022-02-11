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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:12
Без Сизо скучно стало, вот старички, выкинули своего...
А теперь что будут делать..
А теперь что будут делать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:13
А куда делась его подруга Лилька, неужели замуж кто то взял?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:19
Цитата:
Я не буду, читать в личке,
матюки, в свой адрес.
И в алрес, моей семьи...
111:
А теперь что будут делать..
А теперь что будут делать..
Я не буду, читать в личке,
матюки, в свой адрес.
И в алрес, моей семьи...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:22
Был влюблен раньше в девчонку, ей 18, мне чуть больше 30ти..
Хорошенькая такая..
Не срослось что то..
Вышла замуж только пару лет назад, а всё из за чего, тонкие маточные трубы, не может родиться ребенок..
Хотя по ЭКО сестре же делали, получилось..
Но мужики таких не берут, только нсли у самого дети есть и жена ушла либо умерла..
Хорошенькая такая..
Не срослось что то..
Вышла замуж только пару лет назад, а всё из за чего, тонкие маточные трубы, не может родиться ребенок..
Хотя по ЭКО сестре же делали, получилось..
Но мужики таких не берут, только нсли у самого дети есть и жена ушла либо умерла..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 20:58
//Госсекретарь США Блинкен назвал возможным вторжение России на Украину во время Олимпиады//
каждый день.каждый день уже год.
кроме как идиотами американцев
назвать больше нельзя.
остальные то просто продажные,
подтявкивают всякие джонсоны, борели, ляйены..
придурки поневоле европейские политики.
каждый день.каждый день уже год.
кроме как идиотами американцев
назвать больше нельзя.
остальные то просто продажные,
подтявкивают всякие джонсоны, борели, ляйены..
придурки поневоле европейские политики.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 21:24
Цитата:
Тебе то чего до этого?
Жизнь личная скоро кончится биологически, Америка и Россия будут жить тысячилетия, зачем злиться то, нервы тратить?
alex_60:
Госсекретарь США Блинкен
Госсекретарь США Блинкен
Тебе то чего до этого?
Жизнь личная скоро кончится биологически, Америка и Россия будут жить тысячилетия, зачем злиться то, нервы тратить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 21:34
Цитата:
Я тоже так считаю...
111:
зачем злиться то, нервы тратить?
зачем злиться то, нервы тратить?
Я тоже так считаю...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 21:38
Марик, давай, лучше - ужинать...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:02
Цитата:
вспоминать начал.
так бывает.
видать жизнь с кухаркой ,
пятью детьми и дедом
уже не мед.
111:
Был влюблен раньше в девчонку, ей 18, мне чуть больше 30ти.. Хорошенькая такая..
Был влюблен раньше в девчонку, ей 18, мне чуть больше 30ти.. Хорошенькая такая..
вспоминать начал.
так бывает.
видать жизнь с кухаркой ,
пятью детьми и дедом
уже не мед.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:36
Цитата:
Память, ее не сотрешь, пока живые .
alex_60:
вспоминать
вспоминать
Память, ее не сотрешь, пока живые .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:45
Цитата:
Сегодня 40 дней справили брату младшему моей кухарки.
Между этим двое похорон..
Двух старушек родственниц.
Сегодня по три рюмки водки было, суп лапша, толченая картошка с котлетами..
Ну а сейчас вечером пиво.
Моя сейчас там что то делает, эти, трехугольники, с грибами и курицей..
drakon:
Марик, давай, лучше - ужинать...
Марик, давай, лучше - ужинать...
Сегодня 40 дней справили брату младшему моей кухарки.
Между этим двое похорон..
Двух старушек родственниц.
Сегодня по три рюмки водки было, суп лапша, толченая картошка с котлетами..
Ну а сейчас вечером пиво.
Моя сейчас там что то делает, эти, трехугольники, с грибами и курицей..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:48
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 02:47
Цитата:
А меня он с победой поздравил. В личке.
drakon:
А меня он с победой поздравил. В личке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 02:51
Вот такой он, эксгибиционизм. Думает, что все здесь только из-за шрайбикусовских репортажей.Психика нарушена, это точно. Иначе зачем человек каждый день выкладывает это всё?!Думает, что кому-нибудь это интересно?! Мне - нет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 08:04
Цитата:
ты уверен?
111:
сейчас с сыночком отлеживаемся в нашей спальне..
сейчас с сыночком отлеживаемся в нашей спальне..
ты уверен?
-
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