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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 598 из 599«1...596597598599»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:12
#8956
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Без Сизо скучно стало, вот старички, выкинули своего...
А теперь что будут делать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:13
#8957
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А куда делась его подруга Лилька, неужели замуж кто то взял?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:19
#8958
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Цитата:
111:
А теперь что будут делать..

Я не буду, читать в личке,
матюки, в свой адрес.
И в алрес, моей семьи... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 17:22
#8959
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Был влюблен раньше в девчонку, ей 18, мне чуть больше 30ти..
Хорошенькая такая..
Не срослось что то..
Вышла замуж только пару лет назад, а всё из за чего, тонкие маточные трубы, не может родиться ребенок..
Хотя по ЭКО сестре же делали, получилось..
Но мужики таких не берут, только нсли у самого дети есть и жена ушла либо умерла..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 20:58
#8960
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//Госсекретарь США Блинкен назвал возможным вторжение России на Украину во время Олимпиады//

каждый день.каждый день уже год.
кроме как идиотами американцев
назвать больше нельзя.
остальные то просто продажные,
подтявкивают всякие джонсоны, борели, ляйены..
придурки поневоле европейские политики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 21:24
#8961
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Цитата:
alex_60:
Госсекретарь США Блинкен

Тебе то чего до этого?
Жизнь личная скоро кончится биологически, Америка и Россия будут жить тысячилетия, зачем злиться то, нервы тратить?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 21:34
#8962
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Цитата:
111:
зачем злиться то, нервы тратить?

Я тоже так считаю... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 21:38
#8963
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Марик, давай, лучше - ужинать... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:02
#8964
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Цитата:
111:
Был влюблен раньше в девчонку, ей 18, мне чуть больше 30ти.. Хорошенькая такая..


вспоминать начал.
так бывает.
видать жизнь с кухаркой ,
пятью детьми и дедом
уже не мед.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:36
#8965
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Цитата:
alex_60:
вспоминать

Память, ее не сотрешь, пока живые .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:45
#8966
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Цитата:
drakon:
Марик, давай, лучше - ужинать...

Сегодня 40 дней справили брату младшему моей кухарки.
Между этим двое похорон..
Двух старушек родственниц.
Сегодня по три рюмки водки было, суп лапша, толченая картошка с котлетами..
Ну а сейчас вечером пиво.
Моя сейчас там что то делает, эти, трехугольники, с грибами и курицей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8859
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.02.22 - 22:48
#8967
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А сейчас с сыночком отлеживаемся в нашей спальне..

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 02:47
#8968
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Цитата:
drakon:

А меня он с победой поздравил. В личке.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 02:51
#8969
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Вот такой он, эксгибиционизм. Думает, что все здесь только из-за шрайбикусовских репортажей.Психика нарушена, это точно. Иначе зачем человек каждый день выкладывает это всё?!Думает, что кому-нибудь это интересно?! Мне - нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.02.22 - 08:04
#8970
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Цитата:
111:
сейчас с сыночком отлеживаемся в нашей спальне..


ты уверен?
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Страница 598 из 599«1...596597598599»
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