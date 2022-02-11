Отправлено: - 22:02

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Был влюблен раньше в девчонку, ей 18, мне чуть больше 30ти.. Хорошенькая такая..

Цитата:вспоминать начал.так бывает.видать жизнь с кухаркой ,пятью детьми и дедомуже не мед.