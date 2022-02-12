Цитата:
Мне кажется, с этими автобусами принято ошибочное решение.
Ну почему вы так решили?
Всё дело в том, что у чинушмана и вас абсолютно разные измерения.
Вот вы неправильно этот бутерброд автобуса-шмакодявки держите.
Нужно смотреть на это исключительно из акиматской жоповозки в которой не бывает час пика и давки (правда-правда, ни в одной акимаческой жоповозке за десятки миллионов ещё ни разу не было давки).
И интервал у жоповозок понятие исключительно космическое, примерно как у обитателя летающей тарелки наблюдение с орбиты вашего автобуса 38.
Но есть один способ!
Сейчас поделюсь.
Нуно в в каждом автобусе посадить саженцы деревьев.
Место такой саженец занимать будет немного. Квадратный метр.
Но как только обитатели жоповозок пронюхают про НЕОБРЕЗАННЫЕ!!!!
Представляете какой кошмар сразу начнется.
Они будут гоняться с бензопилами за каждым автобусиком.
И перевозчику очень непоздоровится если интервал будет дольше 4 минут.
Не могут они пропустить дерево в этом городе, не очурбанив его, не могут по определению!
Главное дерево должно быть быстрорастущим!