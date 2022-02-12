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≡ Как лягушонки в коробчонке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43536
Как лягушонки в коробчонке
Отправлено: 12.02.22 - 01:29
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Хочу оставить в газете свой отзыв о новых автобусах местного производства, которые месяца полтора назад вышли на маршруты в Костанае. Может, власти прочтут и отреагируют. Начну с хорошего: автобусы теплые, пока еще чистые, у них работают светящиеся информационные табло. На этом - все. Остальное в них абсолютно не приспособлено к реалиям пассажирских перевозок в Костанае.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12083
Re: Как лягушонки в коробчонке
Отправлено: 12.02.22 - 01:29
#1
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Цитата:
Мне кажется, с этими автобусами принято ошибочное решение.

Ну почему вы так решили?

Всё дело в том, что у чинушмана и вас абсолютно разные измерения.
Вот вы неправильно этот бутерброд автобуса-шмакодявки держите.
Нужно смотреть на это исключительно из акиматской жоповозки в которой не бывает час пика и давки (правда-правда, ни в одной акимаческой жоповозке за десятки миллионов ещё ни разу не было давки).
И интервал у жоповозок понятие исключительно космическое, примерно как у обитателя летающей тарелки наблюдение с орбиты вашего автобуса 38.

:lol:

Но есть один способ!
Сейчас поделюсь.

Нуно в в каждом автобусе посадить саженцы деревьев.
Место такой саженец занимать будет немного. Квадратный метр.

Но как только обитатели жоповозок пронюхают про НЕОБРЕЗАННЫЕ!!!!
Представляете какой кошмар сразу начнется.
Они будут гоняться с бензопилами за каждым автобусиком.
И перевозчику очень непоздоровится если интервал будет дольше 4 минут.
Не могут они пропустить дерево в этом городе, не очурбанив его, не могут по определению!
Главное дерево должно быть быстрорастущим! :lol:
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