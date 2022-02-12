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Мне кажется, с этими автобусами принято ошибочное решение.

Цитата:Ну почему вы так решили?Всё дело в том, что у чинушмана и вас абсолютно разные измерения.Вот вы неправильно этот бутерброд автобуса-шмакодявки держите.Нужно смотреть на это исключительно из акиматской жоповозки в которой не бывает час пика и давки (правда-правда, ни в одной акимаческой жоповозке за десятки миллионов ещё ни разу не было давки).И интервал у жоповозок понятие исключительно космическое, примерно как у обитателя летающей тарелки наблюдение с орбиты вашего автобуса 38.Но есть один способ!Сейчас поделюсь.Нуно в в каждом автобусе посадить саженцы деревьев.Место такой саженец занимать будет немного. Квадратный метр.Но как только обитатели жоповозок пронюхают про НЕОБРЕЗАННЫЕ!!!!Представляете какой кошмар сразу начнется.Они будут гоняться с бензопилами за каждым автобусиком.И перевозчику очень непоздоровится если интервал будет дольше 4 минут.Не могут они пропустить дерево в этом городе, не очурбанив его, не могут по определению!Главное дерево должно быть быстрорастущим!