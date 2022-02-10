Процесс этот пошел еще в конце прошлого года и не останавливается сейчас. А на фоне текущей массированной борьбы исполнительной власти за сдерживание цен то, что происходит с молочными продуктами, стало просто заметнее. И похоже, наработанные механизмы регулирования с «молочкой» не работают. Другие нужны. Читать статью
Заводов несколько,а магазинов много и на любой вкус,магазин у дома,минимаркет,супермаркет,гипермаркет,так в чём проблема, не устаривает цена в одном, идите купите в другом,тогда почему магазины заствляют держать цены в то время когда производители спокойно поднимают их?
Чтоб найти террористов - злодеев, далеко ходить не надо. Даже вообще ходить не надо. Деятельность террористов - препятствующих производителям работать видна прямо не сходя с места. Точнее нужно просто открыть соседнюю новость на этом сайте. И вся причина обнаружится.
Видео с соседней страницы. Улетевший с трассы молоковоз там на 30-й секунде
Если террористы - чиновники саботируют свои обязанности и делают дороги непроезжими, молоко просто не смогут доставлять из заблокированных посёлков. Соответственно если его невозможно вывезти, или вывоз нестабилен и крайне дорого обходится перевозчику при таких дорогах, то проще купить порошок и разводить при цене дороже настоящего.
Кстати у нас молоко в пакете считается самым дешёвым. Раньше часто было за 29. Сейчас за 29 рублей уже не найти. Но 37-43 рублей вполне встречается и даже в некрупных магазинчиках. И даже именитые производители, вроде "Дмитрова гора", с недешевым ценником на качественную продукцию из Тверской области, вполне себе делают и доступное по цене молоко в пакетах. Его можно купить и в Твери и в Питере и в Москве. Но цена будет чуть выше обычного молзавода, наверное за имя и гарантию качества. Хотя я стараюсь брать белорусское, хоть и дороже.
Я там катался прямо мимо ферм Дмитровой горы летом. Сейчас там идеальный гладкий асфальт к каждой ферме. Дороги загляденье. Лет десять назад там на краю тверской области были дороги ухабистые. Сейчас там велосипедисты шоссейники гоняют тренируются на максималках. Машин крайне мало, асфальт гладкий.
Осенью начали строить велодорожку, которая пройдет прямо через Дмитрову гору до Твери уже в этом году. Строили даже зимой в новогодние праздники, так спешили, пока морозы и снега всё не завалисли капитально там работа кипела.
В другую сторону через Яхрому в Москву по велодорожке. В Дмитровой горе прямо на трассе современный фирменный магазин как где-то в Нью-Йорке с современым дизайном и подсветкой на уровне 21 века.
В нем вкуснейший кофе, свежая выпечка, бар, и всё мясо и вся молочка производителя. Очень классно на вело останавливаться. и на машинах многие не проезжают мимо.
Alehander: Купил вчера деповское мороженое, сливочное с ванилью. Голимый порошок. Прямо песок на зубах хрустит и в горле першит.
До сих пор любой новый сорт мороженого пробую с опаской, по старой памяти, но так ни разу и не попалось такое голимое порошковое, хотя уже очень много разного перепробовал. То же самое с зеленым горошком. Любой покупаю - отличного качества и вкуса. То же самое про сливочное масло. У меня видимо этот посттравматический синдром навсегда. До сих пор не верится, что все продукты могут быть хорошего качества и на откровенное гуано больше не нарвешься.
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