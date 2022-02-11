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≡ 12 автодорог закрыты в Костанайской области из-за ухудшения погоды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43536
12 автодорог закрыты в Костанайской области из-за ухудшения погоды
Отправлено: 11.02.22 - 20:08
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- В ночь с 11 на 12 февраля ожидается снегопад и гололед, что создает неблагоприятные условия для всех участников дорожного движения, - отмечает сотрудник административной полиции Саят БЕЙСЕМБИН.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24231
Re: 12 автодорог закрыты в Костанайской области из-за ухудшения...
Отправлено: 11.02.22 - 20:08
#1
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Да, практически, весь,
Тарановский район-перекрыт... :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12083
Re: 12 автодорог закрыты в Костанайской области из-за ухудшения...
Отправлено: 11.02.22 - 23:20
#2
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Да практически.
А чистить эти жуликантропы их не пробовали?
Слово Грейдер, трактор, им не знакомо.

Хотя о чём это я?
ОТКАТ, РАСПИЛ, КОРРУПЦИЯСЫ, ВОРОВСТВОСЫ, ФАЛЬСИФИКАЦИЯСЫ, ОТЧЁТАСЫ О ЧУДЕСНЫХ УСПЕХАСЫ :lol:
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