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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
299
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 10:08
#241
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Цитата:
elektron:
подвезли против астмы медикаменты

теперь понятно, почему Клебо не торопился в той гонке)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15693
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 12:30
#242
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в хоккее идет групповой турнир.
из групп абсолютно все ,независимо от места,
выходят в следующий раунд.
нарочно не придумаешь.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
299
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 12:43
#243
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Цитата:
alex_60:
выходят в следующий раунд

но там скорее всего "роляет" кто с какого места выйдет, на кого выходит в другой группе)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15693
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 12:54
#244
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Цитата:
lavprof:
на кого выходит в другой группе)


ну да ,это есть.
пока футбол какой то
Россия-Швейцария 1-0
сегодня Россия-Дания 2-0,
второй гол в пустые ворота на 60 минуте.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
299
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 13:26
#245
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а видели 5 энд в керлинге Россия - Швейцария? Как "наши" поставили последний камень, ух)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8199
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 14:12
#246
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Большунов бежит к серебру!
финский астматик свалился после финиша с золотом
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15693
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 14:24
#247
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да серебро.
как бы нормально,супер.олимпиада все таки.
но все ждут от него золота.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15693
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 14:30
#248
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Александр Большунов и финн Ийво Нисканен обнялись после гонки .
поменялись местами можно сказать..
в скиатлоне у Большунова было золото,
у фина бронза.
Третьим стал Клебо.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
299
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 21:41
#249
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Для меня это полная неожиданность, но оказывается, если знаешь правила, то кёрлинг весьма захватывающая игра) подчас поинтереснее хоккея, имхо)

[Исправлено: lavprof, 11.02.2022 - 21:45]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8199
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 22:26
#250
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Олимпийский чемпион из Финляндии, лыжник Ийво Нисканен

хорошие зубы, однако...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8199
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 22:31
#251
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Виталий Пухкало стал 25-тым в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем

После гонки он поделился комментарием: - Гонка для меня прошла тяжеловато. В скиатлоне «классику» легче бежалось. Но старался, боролся так, как мог на данный момент. Погода сегодня была отличной. Ветра особо не было, тепло. Очень комфортно. В такие условия хорошо и легко бежать. Трасса сама по себе твердая. Но в лыжне словно мука, из-за чего лыжи особо не едут. Но бежали, старались...»
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