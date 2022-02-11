Отправлено: - 21:06

итоге стала моя мама, В нем работал мой дядя, хотя принадлежало оно сначала моему родному брату, а руководила им бывшая супруга моего брата.

- У меня нет ни машин, ни квартир...

Цитата:Санта-Бекпаганбора, однако...Цитата:три магнитофона,три портсигара отечественных...все забрали,ничего нет.