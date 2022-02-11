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≡ "Умрут естественной смертью". Почему дельфинарии запретят только в 2029 году, объяснили в Минэкологии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43534
"Умрут естественной смертью". Почему дельфинарии запретят только в 2029 году, объяснили в Минэкологии
Отправлено: 11.02.22 - 17:02
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Дельфинарии в Казахстане закроют только в 2029 году, чтобы дельфины в Алматинском "Немо" не подвергались транспортировке и могли умереть естественной смертью, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
148
Re: "Умрут естественной смертью". Почему дельфинарии...
Отправлено: 11.02.22 - 17:02
#1
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Тогда океанариум в Астане закроют? Там просто рыбы. Жаль.
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