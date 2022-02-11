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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
296
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 10:08
#241
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Цитата:
elektron:
подвезли против астмы медикаменты

теперь понятно, почему Клебо не торопился в той гонке)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15687
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 12:30
#242
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в хоккее идет групповой турнир.
из групп абсолютно все ,независимо от места,
выходят в следующий раунд.
нарочно не придумаешь.
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
296
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 11.02.22 - 12:43
#243
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Цитата:
alex_60:
выходят в следующий раунд

но там скорее всего "роляет" кто с какого места выйдет, на кого выходит в другой группе)
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