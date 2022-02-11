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≡ Закупаемся электроплитками - Правда ли, что летом отключат газ на целый месяц в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43530
Закупаемся электроплитками - Правда ли, что летом отключат газ на целый месяц в Костанайской области?
Отправлено: 11.02.22 - 12:25
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Жители области распространяют в соцсетях фотографию письма от филиала АО «КазТрансГаз Аймак» к акимам области, городов и районов. И спрашивают - это фейк или действительно бытовые потребители на месяц останутся без газа?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
659
Re: Закупаемся электроплитками - Правда ли, что летом отключат...
Отправлено: 11.02.22 - 12:25
#1
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Цитата:
В письме указано, что с 1 по 30 июня будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный»,

Источник:

Если это реально назрело и необходимо...Почему бы не провести новую магистраль и затем переключить к нему потребителей,это бы заняло намного меньше времени.
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