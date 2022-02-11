Отправлено: - 12:25





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44616 В письме указано, что с 1 по 30 июня будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный»,Источник:

Цитата:Если это реально назрело и необходимо...Почему бы не провести новую магистраль и затем переключить к нему потребителей,это бы заняло намного меньше времени.