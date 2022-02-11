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≡ Дело Альжановой: заместитель руководителя управления образования Костанайской области решила пойти на сделку с прокурором
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43530
Дело Альжановой: заместитель руководителя управления образования Костанайской области решила пойти на сделку с прокурором
Отправлено: 11.02.22 - 12:12
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Сегодня в суде должны были пройти прения по ее делу, но перед ними адвокат подсудимой неожиданно заявил, что она хочет заключить процессуальное соглашение с обвинением. Это означает полное признание вины подсудимой и возмещение ущерба.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15328
Re: Дело Альжановой: заместитель руководителя управления...
Отправлено: 11.02.22 - 12:12
#1
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Цитата:
Альжанова может рассчитывать на более мягкий приговор.

А непосредственный руководитель - в отставку?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
659
Re: Дело Альжановой: заместитель руководителя управления...
Отправлено: 11.02.22 - 12:20
#2
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Цитата:
- Премии раздали физическим лицам, какой может быть ущерб управлению? Ущерба не было, - заявляла в суде Байменова. - И в чем обвинение усмотрело мошенничество в действиях Альжановой тоже не понимаю.

Источник:


В принципе она права. Потерпевшая сторона, физические лица. А претензии от них нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15687
Re: Дело Альжановой: заместитель руководителя управления...
Отправлено: 11.02.22 - 12:27
#3
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///С причинением ущерба была не согласна и руководитель управления образования области Зауре БАЙМЕНОВА//

вот упертая тетка.ее тоже надо привлечь.

///Одним из условий для премирования было отсутствие кредиторской задолженности у самого управления. Как отметила Байменова, в материалах дела есть сведения о том, что приказ о премировании вышел 18 ноября 2020 года, когда еще имелась кредиторская задолженность.//

как можно было издавать приказ ,если знала что есть задолженность.
это преступление.
про изьятие денег у сотрудников в личный карман я уж не говорю.
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