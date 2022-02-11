Re: Дело Альжановой: заместитель руководителя управления...

Отправлено: - 12:27

///С причинением ущерба была не согласна и руководитель управления образования области Зауре БАЙМЕНОВА//



вот упертая тетка.ее тоже надо привлечь.



///Одним из условий для премирования было отсутствие кредиторской задолженности у самого управления. Как отметила Байменова, в материалах дела есть сведения о том, что приказ о премировании вышел 18 ноября 2020 года, когда еще имелась кредиторская задолженность.//



как можно было издавать приказ ,если знала что есть задолженность.

это преступление.

про изьятие денег у сотрудников в личный карман я уж не говорю.