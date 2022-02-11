Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дело Альжановой: заместитель руководителя управления образования Костанайской области решила пойти на сделку с прокурором
Дело Альжановой: заместитель руководителя управления образования Костанайской области решила пойти на сделку с прокурором
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать