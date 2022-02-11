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≡ Как будут возвращать незаконно вывезенный капитал в Казахстан. Мнения экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43530
Как будут возвращать незаконно вывезенный капитал в Казахстан. Мнения экспертов
Отправлено: 11.02.22 - 11:20
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале февраля поручил правительству разработать предложения по возврату денег, незаконно вывезенных за рубеж. Корреспондент Tengrinews.kz узнал у экспертов, каким образом могут и будут возвращаться капиталы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8846
Re: Как будут возвращать незаконно вывезенный капитал в...
Отправлено: 11.02.22 - 11:20
#1
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Каждый кто добровольно вернет что то, будет работать.
Но назарбаевских конечно это не касается, там ни крена не вернешь..
Дворцы что ли со всего мира перевезти..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15328
Re: Как будут возвращать незаконно вывезенный капитал в...
Отправлено: 11.02.22 - 11:50
#2
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Ничего не вернется. Надо продолжать ишачить в надежде что хоть теперь перестанет исчезать в неизвестном направлении. А оно как исчезало, так и дальше будет исчезать.
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