Re: Как будут возвращать незаконно вывезенный капитал в...

Отправлено: - 11:20

Каждый кто добровольно вернет что то, будет работать.

Но назарбаевских конечно это не касается, там ни крена не вернешь..

Дворцы что ли со всего мира перевезти..